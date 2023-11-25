CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'te Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'a gelerek Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret edip Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özel'in bugün anma törenlerine katılması, Aliya İzzetbegovic'in kabrini ziyaret etmesi ve Saraybosna Belediyesi'nin düzenlediği 25 Kasım resepsiyonuna katılması öngörülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika