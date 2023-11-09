CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi'ne Karşı Darbe Girişimidir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Karar Meclise karşı, Anayasaya karşı darbe girişimidir, Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğime karşı darbe girişimidir" dedi.

Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına sert tepki gösterdi. Özel, hukukçu milletvekilleri ve gruptaki milletvekilleri ile ayrı ayrı toplantı yaptıklarını belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin sansür yasasını iptal etmediğini hatırlattı.

Özel şöyle konuştu:

"Grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını, Numan Kurtulmuş başkanlığındaki bir danışma kurulu toplantısı yapmaya davet ediyorum. Danışma kurulunun yapacağı toplantıda Meclis'in çalışma planına yeniden karar vermesini talep ediyorum. Özel bir oturumla, genel görüşme açarak, bir adalet oturumu gerçekleştirmesini ve içinde bulunduğumuzu adalet krizine TBMM'nin nasıl el koyacağına karar vermesini bekliyoruz ve talep ediyoruz. Bu adalet oturumunda gerekirse kapalı oturum talep edecektir. Gerekirse kapalı oturum talep edeceğiz. İçinde bulunduğumuz büyük krizin ne manaya geldiğini, 10 yıl tutanaklarının yasak olduğu bir kapalı oturumda, tüm milletvekilleriyle konuşacağız. Bu yargı krizinde, kapalı oturumunda, biz milletvekillerinin vicdanlarına sesleniriz. Oturum açıldığında, parti gruplarının mutlaka anayasa ve adalet komisyonlarından birer temsilcileriyle cuma-cumartesi-pazar günü gerekli çalışmayı yapmalarını, pazartesi günü adalet komisyonuna sevk edilmek üzere, bu yargı krizine el koymalarını öneriyoruz."

Özel, adalet oturumunu önce teklif edeceklerini, bu önerileri reddedilirse CHP olarak oturum düzenleyeceklerini söyleyerek, "Bütün milletvekilleri, Meclis kapansa da Meclis'i terk etmeyecekler. İkinci bir karar alınana kadar, CHP Meclis'in açık olduğu her saat, adalet meselesini gündeme getirecek, Meclis kapandığında bir grubu oluşturan sayı olan en az 20 milletvekili Meclis'teki adalet nöbetini sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA