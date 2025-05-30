CHP Genel Başkanı Özel'den TÜRK-İŞ'e Ziyaret ve Asgari Ücret Uyarısı

TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özür Özel, HAK-İŞ'in ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. Sözümüze değer veren herkesi; tüm emekçileri, kendi iş kollarındaki tercih edecekleri en uygun sendikada hızla örgütlenmeye davet ediyoruz. Çünkü eğer işçinin sendikası yoksa, ona sahip çıkan kimse olmaz. Siyasetçiler, bizler söyleriz; sahip çıkmaya çalışırız ama esas işçinin derdini dile getirecek olan, onu koruyacak olan, onun hakkı için mücadele edecek olan sendikasıdır. İşçinin sendikası ile birlikte verdiği örgütlü mücadele, ancak sonuç alabilir" dedi.

'ASGARİ ÜCRET 18 BİN 500 LİRANIN ALTINA GERİLEDİ'

Herkesle görüşerek fikirlerini aldıklarını belirten Özel, "Bugüne kadar hep iktidarda, 'Biz emekçimizi, işçimizi enflasyona ezdirmedik' diye bir söylem vardı. Bu seneye göre bile ezdirdiler. 'Enflasyon oranında zam vermek' sözü, 'Gerçekleşen enflasyon değil, beklenti enflasyonu' olarak yapılıyor. Beklenti enflasyon senin koyduğun hedef, gerçekleşen milletin cebinden çıkan. Böyle yapınca ne ortaya çıktı? TÜİK rakamları ile bile ortalama enflasyondan 28,5 puan, yıl sonu enflasyonundan 14,5 puan eksik asgari ücret belirlendi. Toplam birikimli kayıp, 2024 kaybıyla beraber 7 ila 9 bin lira oldu. 22 bin lira açıklanan asgari ücrete bunu eklediğinizde bizim, '30 biz bunun altında yokuz' dediğimiz rakama geliyoruz. Bu, o gün ne kadar haklı çıktığımızı gösteriyor. Şimdi yaşadığımız; bugün 22 bin lira olan para, TÜİK'in hesaplarına göre bile şu anda 18 bin 500 liraya geriledi, o günkü parayla. Yüzde 14 enflasyon gerçekleşti dört ayda. Altı ayın sonunda bu çok daha fena bir duruma gelecek. TÜİK'e değil de ENAG'a bakarsanız; asgari ücretin aldığı zammı, enflasyon canavarı çoktan yuttu. TÜİK'e göre haziran geldiğinde yutmuş olacak. Ne olacak bundan sonraki altı ay; geçen seneden de berbat olacak. Biz bunun mücadelesini vermek için; bu mücadeleyi hep birlikte yükseltmek, bu sese ses olmak, bu talebi canlandırmak için geziyoruz. Buna da işveren konfederasyonlarının herhangi bir itirazı yok. Zaten sefalet ücretinin alacağı her zammı, elbette ki herkes destekler. Ama nasıl bir öneriyle ve işvereni de koruyacak nasıl tedbir ve teşvik paketleriyle bunu yapmamız gerektiğini önereceğiz" açıklamasında bulundu.

'KAMU SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ MÜSPET CEVAP VERSİNLER'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise ana gündemlerinin kamu sözleşmeleri olduğunu söyleyerek, "Kamu sözleşmeleri altı aydır devam ediyor. Bir komisyon var, bugüne kadar zannediyorum dört kere görüşme yaptılar. Ama bugüne kadar bize ne menfi ne müspet bir teklif verilmedi. Son yıllarda, özellikle son dört senede alım gücü öyle düştü ki; bu ay aldığımı öbür ay alamıyorum, öbür ay aldığımı öbür ay alamıyorum. Bir de vergi meselesi var. Evvelden biz yüzde 27'ye aralık ayında giriyorduk. Şimdi nisan ayının sonunda yahut mayıs ayının başında yüzde 27'ye giriyoruz. 12 ay çalışıyoruz, iki ay vergiye gidiyor. Bu ülkede dar ve sabit gelirler, emekliler zor durumda, asgari ücretliler zor durumda. Ama ondan öncesi, bir an evvel kamu sözleşmeleriyle ilgili bize müspet bir cevap versinler. Kamu sözleşmeleri bitsin, çıksın" diye konuştu.

Bugüne kadarki önerilerinin anlaşılmadığını ifade eden Atalay, "Zaten bir dahaki basın toplantısında işaret diliyle konuşacağım" dedi.

Samet ÖKSÜZ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,