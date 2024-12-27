CHP Genel Başkanı Özel: "CHP iktidarda olsa Suriye göç sorununu nasıl yöneteceğini de biliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsa ekonomiyi nasıl yöneteceğini de biliyor, Suriye göç sorununu nasıl yöneteceğini de biliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu. 2024 yılının son Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Özel, Parti Meclisinde geçirilen yılın 31 Mart tarihinde parti teşkilatı, adaylar, milletvekili grubu, cumhuriyet tarihinin ikinci yüzyılındaki ilk yerel seçimlerinde başaracaklarına dair verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu konuşacaklarını söyledi.

"200 milyar dolar bütün emeklilere 100 yıl yetecek para"

Toplantıda ayrıca, dış politikayı ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendireceklerini aktaran Özel, "Suriye çok önemli bir gündem. 13 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu tüm uyarılara ve 13 yıl boyunca her gün haklı çıkmasına rağmen birileri 13 yılın sonunda ortaya çıkan tablodan kendilerinin haklı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin haksız çıktığını iddia ediyor. Tablo şu; Türkiye'de 4,5 milyon sığınmacı yaşıyor, 900 bin Suriyeli bebek doğdu, 283 şehit verdik ve bugüne kadar bize maliyeti 200 milyar dolar. O 200 milyar dolar, bütün emeklilere hak ettikleri maaşı 100 yıl verecek kadar para, bir yıl verecek kadar paranın 100 katı ve maliyetin büyüğü şimdi geliyor. Bundan sonra daha büyük maliyetlerle karşılaşacağız" dedi.

"2024'ün en kötü fotoğrafı; Von der Leyen'in Erdoğan'la Türkiye'de çektirdiği fotoğraftır"

CHP olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan görüşte olduklarını dile getiren Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'de demokratik bir rejim inşasını savunan, bu demokrasinin Suriye'de Kürtleri de Türkmenleri de Arapları da Alevileri de Sünnileri de kucaklamasını savunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık bir askerinin daha burnunun kanamaması gerektiğini hatırlatan ve Türkiye'deki sığınmacıları bir an önce ülkelerine göndermenin takviminin planlanmasını savunan bir çizgideyiz. Bu takvim içinde çok paraya ihtiyaç olacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, mensubu olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve sözümüzün geçtiği her yerde bu konuya katkı sağlamaya hazırız. Çünkü hem Avrupa hem dünya, bu sığınmacı meselesi için elini taşın altına koymaya değil ama elini cebine atmaya hazır. Maalesef 2024'ün en kötü fotoğrafı; Von der Leyen'in Erdoğan'la Türkiye'de çektirdiği fotoğraftır. Geçmiş karşımıza '1 milyar euro daha verelim de sığınmacılar burada kalmaya devam etsinler' diyorlar. Kendileri, 'Kapıları kapadık, artık başvuru almayacağız. Türkiye'ye gelen gelsin, kalan kalsın' diyorlar. Maalesef bizimki de çıkmış, o lafı söyledikten sonra ona orada dönüp de bir şey söyleyeceğine, resmen '6 milyar vermiştik. Bu kadar sığınmacıyı başınıza dert etmiştik' yerine 1 milyarı daha atıyor böyle oradan, önüne atıyor Erdoğan'ın. Bundan ben utanıyorum, biz utanıyoruz, Erdoğan utanmıyor."

"CHP iktidarda olsa Suriye göç sorununu nasıl yöneteceğini de biliyor"

Suriye'nin kalkınması için küresel çapta birlikte hareket edilmesi gerektiğini aktaran Özel, "Elini taşın altına sokmayan dünya, elini cebine sokmaya hazır ve burada 1 milyara fit olmak gibi işler değil Suriye'nin hızla askeri istikrarını, siyasi istikrarını sağlayıp, ekonomik istikrarı için orada ne yapılması gerekiyorsa başta Avrupa Birliği olmak üzere dünya ile birlikte yapmak lazım. Biz işin bu kısmına katkı vermeye, umulanın çok ötesinde katkı vermeye hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsa ekonomiyi nasıl yöneteceğini de biliyor, Suriye göç sorununu nasıl yöneteceğini de biliyor. Dünyadaki bütün temaslarımızda da aslında bizim önerimizin dört başı mamur tekliflerimizin karşılık bulduğu ama Türkiye'den böyle taleplerin değil de bildiğiniz koyun pazarlıklarının geldiği görülüyor.

Asgari ücret tespit komisyonunda Türk-İş'in masaya oturmadığını hatırlatan Özel, "O gece TÜRK-İŞ o masaya gitmedi. 50 yıldır en çok üyesi olan sendikaya açık olan o masaya. Çünkü işverenle devlet anlaşmış, dediği asgari ücreti dayatıyor. Ertesi gün de bu görüşmelerden bundan sonra tamamen çekilme kararı aldı. Hiç katılmayacağını açıkladı. Bunu çok olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim. Hemen MYK'mızı topladık, hemen Meclis Grubumuzu bu salonda Meclis'e gitmeyip 'Madem asgari ücret 30, altında yokuz' diyoruz, 'Bugün Meclis'te yokuz, bu işi konuşuyoruz' dedik ve buraya geldik. Sonra benim de dahil olduğum milletvekili grubumuz Ankara'da onlarca merkeze dağıldık ve binlerce kişiyle o gün ilk teması kurduk. Ardından da TÜRK-İŞ'i, HAK-İŞ'i ve zoom toplantısıyla da DİSK'i ziyaret ederek, kurmaylarımızla birlikte bu meseleyi konuştuk" ifadelerine yer verdi.

"Meydandan sesi yükseltip mücadelenin ateşini yakacağız"

Ankara'da Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek Asgari Ücret Mitingi'ne kitlesel katılım sağlama kararı aldıklarını ve tüm emekçileri davet eden Özel şöyle konuştu:

"Son bir kez şu çağrıyı yaparak bitirmek isterim. Biz yarın Tandoğan Meydanı'nda saat 13.00'te sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu, 66 örgüt olarak başlayıp, 167 örgütün katılımına son üç günde hızla çıkmış olan sivil inisiyatife destek vererek o miting meydanına gideceğiz. Düzenleyiciler bize de konuşma imkanı verdiler. Mitingde konuşma yapacağım. O mitingde sözümüze değer veren herkesi, sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, 'Asgari ücretle geçinilemiyor, bu maaşlarla emekliler geçinemiyor' diyen herkesi, asgari ücretlileri, emeklileri ve itiraz eden herkesi, bütün esnafları, bütün çiftçileri davet ediyoruz. Yarın o meydandan sesi yükseltip mücadelenin ateşini yakacağız. 2025 yılını, hakkı yenenlerin hakkını yiyenlerden hesap soracağı, mücadele edeceği; martta asgari ücrete zam alabilmek için mücadele edeceği, temmuz zammı için mücadele edeceği, üretimden gelen güçlerini kullanan işçiler sendikaları ile birlikte bunu ortaya koyduklarında Türkiye'de bütün akışın değişeceği bir 2025'i umut ediyoruz." - ANKARA