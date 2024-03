CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Biz Herkesin Yanındayız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz çiftçi olsun, işçi olsun, emekçi olsun, emekli olsun, siftahsız esnaf olsun, ayın sonunu getiremeyen herkesin yanındayız. Bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda partisince düzenlenen "halkla buluşma" programında yaptığı konuşmada, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın için seçmenlerden destek istedi.

Balıkesir'de, 2019 yılındaki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti ile ortak aday çıkardıklarını anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Bundan 5 yıl önce Balıkesir Büyükşehir Belediye seçiminde adayımız Ahmet Akın'dı. Allah var ya hepimiz biliyoruz, Ahmet Akın adım adım Büyükşehir Belediye Başkanlığına gidiyordu. Sonra ittifak siyaseti gereğince Balıkesir'i istediler. Parti dedi ki 'Her yer olur da Balıkesir olmaz'. Ama inanılmaz bir ısrar vardı ve dediler ki 'Balıkesir olmazsa ittifak olmaz'. Herkes döndü, Ahmet Akın'ın yüzüne baktı. Ahmet Akın'ın gırtlağı düğümlendi, gözleri yaşlandı, sesi titredi ama 'Partim içinse, ülkem içinse yaparım bu fedakarlığı' dedi. Oradaydım ben, hepimiz oradaydık ve o gün İYİ Partiye Balıkesir Büyükşehir bırakıldı."

Özel, o dönem İYİ Partinin adayı İsmail Ok'a destek olduklarını ancak seçimin kaybedildiğini, Ok'un daha sonra AK Parti'den milletvekili seçildiğini dile getirdi.

Balıkesirli seçmene seslenen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte birlikte olduğumuz güneş gözlü, gönlünde güneş olan iyi insanlar. Geçmiş ittifak ortaklarımız ve 'Balıkesir'i AK Parti yönetmesin' diyen herkes, eğer başka bir partiye oy verirseniz Balıkesir'i AK Parti kazanır ama Cumhuriyet Halk Partisine oy verirseniz Balıkesir'i hep birlikte kazanırız, siz de kazanırsınız. Balıkesir'in sosyal demokratlarından, milliyetçi demokratlarından, muhafazakar demokratlarından ve Balıkesir'de yaşayan herkesten dürüst bir belediyecilik, çalışkan bir belediyecilik için cana yakın, halkın içinde gezen, birikmiş bütün sorunları çözmek için gün sayan, o günden bugüne de 5 yıl boyunca yaptıklarıyla, projeleriyle bu göreve son derece hazır, son derece motive ve insan ilişkileriyle de gerçek bir belediye başkanını, Ahmet Akın kardeşimi Edremit'e emanet etmeye geldim. Hakikaten diyorsunuz ya 'On numara şehre, on numara başkan'. Gerçekten on numara şehirdir Balıkesir ve on numara başkanı hak ediyor."

Balıkesir'in sorunlarını, sıkıntılarını, adayları Ahmet Akın'ın çözeceğini belirten Özel, "Biz çiftçi olsun, işçi olsun, emekçi olsun, emekli olsun, siftahsız esnaf olsun, ayın sonunu getiremeyen herkesin yanındayız. Bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özel, tüm seçmenlere, 31 Mart'ta sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Alanda bir pankarttaki "Gençlere gelecek vermeyen sarı kartı alır" yazısını okuyan Özel, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye ittifakıyız. Türkiye ittifakı sadece sosyal demokratlardan değil, milliyetçi demokratlardan, haramdan ve yalandan bıkmış muhafazakar demokratlardan, Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bu milleti oluşturan herkesten oluşur. Türkiye ittifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye ittifakı 'Filenin Sultanları' şampiyon olunca gözyaşı döken herkestir. Türkiye ittifakı, gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır."