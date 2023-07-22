CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Partide tartışmalara neden olan çevrimiçi toplantıya başkanlık eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantıya katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Partide tartışmalara neden olan çevrimiçi toplantıya başkanlık eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantıya katıldı.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen 'Belediye Başkanları Toplantısı'na, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Partide tartışmalara neden olan çevrimiçi toplantının ardından gerçekleşen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için toplantıya davet edilmedi.

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacak. Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar; ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi" ifadelerini kullandı.