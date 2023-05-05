CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da nakliyecilerin sorunlarını dinledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deprem bölgesi Malatya'da nakliyecilerin sorunlarını dinledi. Malatyalı nakliyeciler, kente dışarıdan gelip eşya taşıyan firmalardan yakındı. Ağbaba, "Vergiyi veren, emeği veren, kayıtlı olan buradaki esnaf ama bu işi yapan, dışarıdan gelen, ne olduğu belli olmayan insanlar. Çoğunun plakası ve kaydı yok. Burası maalesef muz cumhuriyetine dönüşmüş durumda. Maalesef bir başıboşluk devam ediyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deprem bölgesi Malatya'da nakliyecilerin sorunlarını dinledi. Malatyalı nakliyeciler, kente dışarıdan gelip eşya taşıyan firmalardan yakındı. Ağbaba, "Vergiyi veren, emeği veren, kayıtlı olan buradaki esnaf ama bu işi yapan, dışarıdan gelen, ne olduğu belli olmayan insanlar. Çoğunun plakası ve kaydı yok. Burası maalesef muz cumhuriyetine dönüşmüş durumda. Maalesef bir başıboşluk devam ediyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Malatya'nın Bostancı Mahallesi'nde nakliyecileri ziyaret etti.

"DIŞARIDAN GELEN FİRMALAR 30 BİN TL'YE EV TAŞIYOR"

Ağbaba'ya Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları sorunları anlatan nakliyeciler, kentte kendilerinin iş yapamadığını, dışardan gelen firmaların çalıştığını söyledi. Nakliyeciler, kendileri devletin belirlediği fiyattan eşya taşırken dışarıdan gelen firmaların 30 bin liraya ev eşyası taşıdığını belirtti.

"DEPREMDEN ETKİLENEN ESNAF İŞ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

"Tabii burada, Malatya'da yaşayan ve depremden etkilenen değil, depremden etkilenmeyen ve dışarıdan gelen insanlar iş yapıyor. Sizler de depremi yaşadınız, etkilendiniz, evleriniz ve iş yerleriniz yıkıldı. Dolayısıyla sizlerde depremzedesiniz. Hem depremden etkilendiniz hem de hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Depremden etkilenmeyen, dışarıdan gelen insanlar gelip burada iş yapıyor. Taşımacılık yapan Malatya esnafı birbirini tanıdığı için fırsatçılık yapmaya utanır, ama dışarıdan gelen esnaf vurdu kaçtı yapıyor. Hırsızlık olayları da artmış durumda. Birisi geliyor, 'Burası benim evim' diyor ve taşıyor. Ev taşındıktan sonra parkeler, elektrik kabloları sökülüyor. Bunun nedeni, kayıtlı esnafın iş yapmamasıdır.

" BAZI FIRSATÇILAR, DIŞARIDAN GELEREK DÜKKAN AÇIYORLAR, ARABALARININ ARKASINDA EŞYA SATIYORLAR"

Kayıtsız esnafın iş yapması doğru değil. Malatya'da depremde iş yeri yıkılan insanlar tezgah açtılar, çadırın içerisinde hizmet veriyorlar ama onlardan çok, dışardan gelen dürümcüsü, arabasıyla gelen ayakkabıcı ve elbisecisi var. Bunların Malatya'ya ve Malatya ekonomisine faydaları yok. Bununla ilgili ciddi bir tedbir alınmalıdır. Malatya esnafının dükkanları yıkıldı, eşyaları enkaz altında kaldı. Bu insanlar bunları yaşarken bazı fırsatçılar, dışarıdan gelerek dükkan açıyorlar, arabalarının arkasında eşya satıyorlar. Bu, doğru bir şey değil."

"MALATYA'DA BİR BAŞIBOŞLUK VAR"

Ev eşyası taşıyan firmaların sorunlarıyla yetkililerin ilgilenmesi gerektiğini dile getiren Ağbaba, "Vergiyi veren, emeği veren, kayıtlı olan buradaki esnaf ama bu işi yapan, dışarıdan gelen, ne olduğu belli olmayan insanlar. Çoğunun plakası ve kaydı yok. Burası maalesef muz cumhuriyetine dönüşmüş durumda. Maalesef bir başıboşluk devam ediyor" dedi.