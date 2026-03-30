CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili bir disiplin süreci işletilmesine karar verildiğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Emre, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sebebiyle, Türkiye'nin gübre ve mazot fiyatlarındaki artıştan etkileneceğini belirtti.

Bu iki kalemde fiyatların artması sonucu çiftçilerin üretim yapamaz hale geleceğini ifade eden Emre, mazottaki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilere ilave destekler sağlanması önemini vurgulayan Emre, "Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları üzerinden faizsiz gübre ve akaryakıt kredisi sağlanmalıdır. Kredi limitlerine bakılmaksızın finansmana erişim imkanı sağlanmalıdır. Çiftçilerin ödeyecekleri kredi borçlarının faizleri silinmeli ve borç ana parası yapılandırılmalıdır. Çiftçilere yönelik haciz işlemlerinin muhakkak durdurulması lazım." dedi.

Emre, soğuk hava deposu ve taşıma için enerji desteği ile lojistik zincir ürün sektörüne geçici vergi indirimi yapılması durumunda vatandaşın bunun etkisini sofrasında olumlu hissedeceğini kaydetti.

"Burada yaşanan yasama yetkisinin gaspıdır"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik dava kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında açılan davaya değinen Emre, "Bu suçun faili bir defa teknik olarak sanıklar ve onları savunan avukatlar olamaz. Kendisini savunurken söylediği sözlerden ötürü ikinci bir soruşturma açılması kabul edilebilir değil." değerlendirmesinde bulundu."

Emre, söz konusu duruşmaya 5 CHP'li milletvekilinin girişinin yasaklanmasını eleştirerek, bunun son bulmasını istedi.

"Yalım'ın üyeliğinin askıya alınması oy birliğiyle karar altına alınmıştır"

CHP Sözcüsü Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasını, suçlamalar ve etik açısından incelediklerini bildirdi.

Emre, Yalım'ın kamuoyuna yansıyan görüntülerini tasvip etmediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınması, 2 hukukçunun görevlendirilmesi, dosyaların incelenmesi ve tutuklama ya da tutuklamama yönünde hangi karar çıkarsa Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi, oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir."

Soru üzerine Zeynel Emre, "Yönetim olarak ilk etapta üyeliğin askıya alınmasına karar verdik. Gerekli belgeler, bilgileri gelince, ilgili kişi dinlendikten sonra disiplin işlemi yapılmasına karar verildi. Tutuklamaya yönelik bir karar çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Bütün bunları görüp en doğru kararı vereceğiz." dedi.