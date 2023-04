CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan: Gündemin Ekonomi Olduğunu Hep Beraber Görüyoruz

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Seçime gidiyoruz, son 16 günde Artvin'de görmüş olduğumuz olay, alanda büyük bir ekonomik sıkıntı var bütün halk da bir an önce 14 Mayıs'ın gelmesini bekliyor. Her ne kadar siyasal iktidar gündemi ideolojiye çekmek istese de gündemin ekonomi olduğunu hep beraber görüyoruz. İnsanlar bir anlamda mutfaktaki yangının, tencerenin pişmemesiyle alakalı durumun ne olduğunu bize an be an anlatıyorlar ve biz de Ardanuç'ta bu tabloyu gördük" dedi.

CHP Artvin 28. Dönem Milletvekili adayları, Artvin Milletvekili Uğur Bayrakktutan ve Orman Mühendisi Doçent. Dr. Oğuz Kurdoğlu Ardanuç'ta seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnaf ziyareti yapan milletvekili adaylarına Ardanuçlu vatandaş, "Ya cumhuriyet kazanacak ya da şeriat kazanacak. Onun için Cumhuriyet kolay kurulmadığı için ve o zamanki 15 yaşındaki gençlerimiz bedel ödedi ve biz onların anılarını yere düşürmemek için bu seçimi kazanmalıyız" dedi.

"BÜTÜN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR NEFER OLARAK ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Artvin milletvekili adayı Oğuz Kurdoğlu şunları söyledi:

"Seçim çalışmaları başlarken biraz yoruldum açıkçası bu kadar yüksek bir tempo beklemiyordum ama moralimiz yükseldikçe performansımız da yükseldi. Sayın vekilimizin performansına ayak uydurmaya başladık. Duyduğumuzdan, gördüğümüzden ortaya çıkardığımız sonuç şu çok iyi gidiyoruz ve çok iyi sonuç alıyoruz ve Artvin'e galiba bu sefer daha da iyi hizmet edebileceğiz. Vatandaşın ilgisi her zamankinden farklı dolayısıyla çok dertli ve çok sorunu var ebetteki bu insanların. Tarımla ile ilgili sorunları var, kredilerle ilgili sorunları var, faizlerle ilgili sorunları var ve bunların hepsi de altılı masanın mutabakat metninde var olan çözüm bekleyen ve çözüm içinde planları yapılan konular dolayısıyla hepimiz bu planların uygulanmasın da birer nefer olarak çalışacağız demektir ve bu sorunları teker, teker zaman geçirmeksizin çözeceğiz ve sonuç olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

"15 MAYIS SABAHI İTİBARİYLE TÜRKİYE KURUCU AYARALARINA DÖNECEKTİR"

Uğur Bayraktutan ise şöyle konuştu:

"16 günde Artvin'de görmüş olduğumuz şey, alanda büyük bir ekonomik sıkıntı var bütün halk da bir an önce 14 Mayıs'ın gelmesini bekliyor. Her ne kadar siyasal iktidar gündemi ideolojiye çekmek istese de gündemin ekonomi olduğunu hep beraber görüyoruz. İnsanlar bir anlamda mutfaktaki yangının, tencerenin pişmemesiyle alakalı durumun ne olduğunu bize an be an anlatıyorlar ve biz de Ardanuç'ta bu tabloyu gördük. Ardanuç'ta yurttaşın, esnafın, sokaktaki ortalama insanın bir an önce siyasal iktidarın şu anda yaşamış olduğu bu zulumün giderilmesi anlamında tavır koyduğunu görüyoruz ve şunu ifade etmek istiyorum, bize anlatılanlar bu konudaki isyanlar gerçektir ve biz bunu gözlemledik gidiyorlar 'güle güle' gitsinler diyoruz. Yani bunun önünde durmak mümkün değil en büyük güç halktır ve bunun önünde durmak herhangi bir şekilde olası değil halk kararını vermiş ve 15 Mayıs sabahı Türkiye yeni bir güne uyanacak ve o gün kalktığımızda Türkiye'mizin içinde yaşadığı enflasyon, hayat pahalılığı ve özellikle adaletsizlikler bir an önce giderilecek ve buna ilişkin beklenti var. 21 yıllık bu ara dönem öyle söyleyelim ve kendilerinin ifade ettikleri reklam dönemleri bitmiş olacak ve gerçek realiteyle karşı karşıya kalacağız ve 15 Mayıstan itibaren Türkiye yeniden kurucu ayarlarına dönecek ve onu hep beraber göreceğiz bunu her zaman söylüyorum bir kere daha söyleyeyim bu ülkeyi Mustafa Kemal ülkesi yapacağız ve hiç kimsenin kaygısı olmasın."