Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: İlçeye uzun ömürlü hizmetler kazandırıyoruz

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yürütülen her çalışma ile ilçeye uzun ömürlü hizmetler kazandırdıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye, onların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. İlçenin dört bir köşesinde devam eden çalışmaları sahada takip eden Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni eser ve hizmetleri vatandaşlarla buluşturmaya da devam ediyor.

İlçede sahada yürütülen çalışmaları sahadan takip eden Başkan Sandıkçı, yeni eserleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyledi. Sandıkçı, "Canik'imizin dört bir yanında çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. İlçemizin yollarını gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla güvenli ve konforlu hale getirirken, yol açma çalışmalarımızla ulaşım ağını daha da güçlendiriyoruz. Bir taraftan çocuklarımızın dilediğince oynayacağı, vatandaşlarımızın keyifli vakitler geçireceği, modern oyun gruplarının yer aldığı yeni sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandırırken, diğer taraftan ilçemizde kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Her adımımızı Canik'imize ömürlük hizmetler kazandırma şiarıyla atıyoruz. Hız kesmeden azim ve gayretle çalışmaya devam edecek, yeni eser ve hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN