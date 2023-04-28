Çakır seçim çalışmalarına dolu dizgin devam ediyor

Mhp 28. Dönem Erzurum Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şehir merkezindeki temaslarının yanı sıra ilçeleri de boş geçmeyen Çakır, Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Oltu, Olur, Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Köprüköy, Yağan ve Horasan'ın ardından Narman'da da seçim çalışması yaptı. İlçe merkezindeki esnafı tek tek ziyaret eden Çakır, Narmanlı vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

İl Başkan Yardımcısı Ömer Metin ile MHP Narman İlçe Başkanı Kenan Aydın ve yönetiminin seçim çalışmaları kapsamında eşlik ettiği Mehmet Musa Çakır, köy ziyaretleri de gerçekleştirdi. İlçe merkezindeki gezi ve ziyaretlerinin ardından Kilimli, Kışlaköy, Oltutepe ve Şekerli köylerine giden MHP Erzurum Milletvekili adayı Çakır, muhtarlarla istişarelerde de bulundu.

MHP'nin değer adaylarına olduğu gibi, Çakır'a da büyük ilgi gösteren Narmanlı seçmenler, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakına tam destek sözü verirken, MHP'nin genç adaylarından Çakır'la da yakından ilgilendiler.

MHP'li Çakır'ın seçim çalışmaları ilçelerde olduğu kadar, merkezde de çok yoğun bir seçim çalışması gerçekleştiriyor.

Yakutiye ilçe merkezindeki seçim gezilerinin Kevelciler etabında esnafla bir araya gelen Mehmet Musa Çakır, ticari işletmeleri tek tek gezip, destek istedi. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesine geçen ve burada 150 kişiyi istihdam eden Karaz Tekstil'e ziyaret eden Çakır, girişimci Abdullah Karadağ'la görüştü. Erzurum'un imalat sanayiinde çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Çakır, "Bu tür işletmelerin sayısı elbette artacak; bu yatırımlar bugün Cumhur İttifakı'nın sunduğu imkanlar sayesinde gerçekleşti. Devamı ve daha geniş istihdam olanaklarının sunulacağı yeni işletmeler için Cumhur İttifakı'mızın iktidarda kalması gerekiyor" dedi. - ERZURUM