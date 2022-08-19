Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen görüşmelere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Şahin Girmenç ile Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ Sendikası'nın yöneticileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve HAK-İŞ arasında gerçekleşen toplu iş sözleşme görüşmeleri beklentinin üzerinde sonuçlandı. İşçinin ve alın terinin daima yanında olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in gayretleriyle işçilerle ilgili sosyal hak ve ücretlere yüksek oranda zam yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda, daima emekten, alın terinden ve işçiden yana olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 'İşçilerimiz benim başımın tacıdır' sözü sendika yetkililerine aktarılarak, maaş zammının oranları belirlendi. Bu arada işçi maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplu sözleşme imza töreniyle kamuoyuna aktarılacak. - ERZURUM