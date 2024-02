Buğra Kavuncu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu biyografisi!

Buğra Kavuncu NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Saltuk Buğra Kavuncu İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, parti sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanıdır. Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da doğan Buğra Kavuncu, baba tarafından aslen Adana Ceyhanlıdır. Kanada'da başladığı öğrenim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu'nda devam eden Buğra Kavuncu, Ortaokulu ise Namık Kemal Ortaokulu'nda Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1996 yılında mezun olan Kavuncu, Üniversiteyi bitirdikten sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında faaliyetlerde bulundu. Profesyonel anlamda iş hayatına 2006 yılında BASF şirketinde başlayan Buğra Kavuncu, BASF Const-ruction Chemicals Central Asa LLP'de, 2008-2010 yılları arasında ise BASF Central Asa'da Genel Müdür olarak çalıştı.

1997 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde genç bir girişimci olarak iş hayatına atılan Saltuk Buğra Kavuncu, ortaklarıyla beraber kurduğu şirketin büyüterek Orta Asya'da bilinen bir marka haline getirdi. İş hayatında başarılı bir performans gösteren Kavuncu, uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak 13 yıl boyuncu Orta Asya'da ve yaklaşık 3 yıl İsviçre'de görev yaptı. Buğra Kavuncu, 2016 yılından beri çok uluslu bir şirketin, Türkiye ve Azerbaycan CEO'sudur. Kavuncu, 30 Mart 2018 tarihinde bu görevinden istifa ederek, yönetim, sanayi ve ticaret alanındaki uluslararası birikim ve tecrübelerin ülkesi için değerlendirdi.

Üniversite yıllarından itibaren, Türkiye ve Kazakistan'da farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alarak, profesyonel yaşantısının yanı sıra sosyal hayata da katkı sağlayan Kavuncu, İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmekte olan Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır." 2 10 2018 tarihinde Koray Aydın'ın yaptığı basın açıklamasında Saltuk Bağra Kavuncu' yu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olarak gösterdi.