Bolu'da AK Parti, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

BOLU'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ak Parti, CHP ve MHP bir milletvekilliği kazandı. MHP, 54 yıl aradan sonra Bolu'dan milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 236 bin 464 olduğu Bolu'da 216 bin 187 seçmen sandık başına gitti. Bolu İl Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 210 bin 825'i geçerli sayılırken, 5 bin 362 oy geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 77 bin 389, MHP 49 bin 856 ve CHP de 46 bin 10 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Yüksel Coşkunyürek (58), CHP'den Türker Ateş (57) ve MHP'den İsmail Akgül (37) milletvekili oldu. MHP, 54 yıl aradan sonra Bolu'da milletvekilliği kazandı. Bolu'da Cumhur ittifakı 135 bin 974 oy alırken Millet İttifakı 61 bin 947 oy aldı.