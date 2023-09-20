Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yılın Ahisine Cübbesini Giydirdi

Yılın Ahisine cübbesini giydiren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Ahilik kurumu, kadim felsefesi ve kültürü ile insanı ve insani değerleri esas alan mümtaz bir kurumdur. Dünden bugüne bu kuruma hayat veren tüm büyüklerimizi şükranla anıyorum" dedi.

"Ahilik Haftası" kutlamaları çerçevesinde yılın ahisi seçilen Hasip Bolluk, yılın kalfası seçilen Azad Borçkan ve yılın çırağı seçilen Eyyüp Koca ile Bingöl Ticaret İl Müdürü Abdulvahap Tanık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Bayram ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak, Vali Ahmet Hamdi Usta'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Ahilik teşkilatının önemine vurgu yapan Vali Usta, "Ahilik kurumu, kadim felsefesi ve kültürü ile insanı ve insani değerleri esas alan mümtaz bir kurumdur. Dünden bugüne bu kuruma hayat veren tüm büyüklerimizi şükranla anıyorum. Esnafımızın, meslek kuruluşlarımızın ve tüm Bingöllü hemşehrilerimin Ahilik Haftasını kutluyor, birlik, beraberlik ve ahiliğe esas olan kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Yılın Ahisi seçilen Hasip Bolluk'a cübbesini giydiren Vali Usta, yılın kalfası seçilen Azad Borçkan ve yılın çırağı seçilen Eyyüp Koca'yı da tebrik ederek plaketlerini takdim etti. - BİNGÖL