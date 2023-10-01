AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu ve buna benzer saldırılar terörle olan mücadelemizi azaltmaz aksine kararlılığımızı daha da arttırır" dedi.

Binali Yıldırım: 'Bu saldırılar terörle olan mücadelemizi azaltmaz aksine kararlılığımızı daha da arttırır'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu ve buna benzer saldırılar terörle olan mücadelemizi azaltmaz aksine kararlılığımızı daha da arttırır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki terör saldırısına ilişkin Yıldırım, "Alçakça bir saldırı. Saldıranların yabancı olmadığını biliyoruz. PKK örgütü nitekim saldırıyı üstlendi. Bu ve buna benzer saldırılar terörle olan mücadelemizi azaltmaz aksine kararlılığımızı daha da arttırır. Yaralanan polis kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

Emeklilerle ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yıldırım, konu üzerinde çalışıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli açıklamayı yaptığı belirtti. - ANKARA