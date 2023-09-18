Beyoğlu'nda slogan atarak izinsiz yürüyüş yapmaya çalışan şahıslara polis ekipleri anında müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe polis ekipleri müdahale etti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda slogan atarak izinsiz yürüyüş yapmaya çalışan şahıslara polis ekipleri anında müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün slogan atarak toplanma çağrısında bulunan ve izinsiz yürüyüş yapmaya kalkışan şahıslarla polis ekipleri müdahale etti. Olay yerinde bulunan, topluluğu hareketlendirmeye çalışan ve müdahale sonrası kaçan A.G., D.Y., F.A. isimli şahıslar ile E.İ. isimli kadın şahıs yaşanan kovalamaca sonrası yakalayarak gözaltına alındı. Ayrıca peyderpey toplanmaya çalışan gruplara Galatasaray Meydan, Tünel Meydan, Rusya ve Yunanistan Konsolosluğu önünde müdahale edilirken, 42 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.