Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu İddialara Cevap Verdi

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil'in mal varlığı iddiası ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koştu, kendisine itibar suikasti ve haysiyet cellatlığı yapıldığını söyleyerek "Bu yapılanlar tamamen sistematik, daha önce de yapılmış FETÖ oyunlarıdır. Bu oyunlara alet olan arkasındaki işbirlikçiler bir gün ortaya çıkacaktır" dedi.

"5 yıllık emek 5 günde zayi edilmeye çalışılıyor"

Pazartesi gününden beri yaşananların kendisini, ailesini ve yakınlarını çok üzdüğünü aktaran Koştu, "Olayları bu duruma getirenler utanacaklar bir gün. Biz hakkımızı koruyacağız. Sonuna kadar arkasından gideceğiz. Her dedikodunun bundan sonra üzerine gidilecektir. Bu sadece benim değil Bergama'nın hakkıdır. 5 yıllık emeği 5 günde zayi etmeye çalıştılar. Dedikodu, fitne ve iftirada çare aradılar. Biz onlara pabuç bırakmayız. Sistematik bir kavga başlattılar. Baştan yüzümüze söyleyemediler. Kapalı kapı arkasında yaptılar. Neden meydanlarda karşımıza çıkıp söylemiyorsunuz? Cesaretleri yok. Yalancı ve iftiracılar. Gerekli davaları açtık. Hakkımı tek tek arayacağım" diye konuştu.

"2018'de aldığım evin dışında evim yok"

Koştu kendisi hakkındaki çıkan İstanbul ve Almanya'da villa satın aldığı iddiaları ile ilgili olarak "Talihsiz olan kardeşimden gelen iftiranın karşı cenah tarafından gazetelere bastırdılar. Yalan ve iftirayı kampanyası yürütülüyor. Bergama'da oturduğum ev dışında evimin olmasını devletimizin öğrenmesi saniyeler sürer. 2018'de başkanlıktan önce aldığım evde oturuyorum, onun dışında başka konutum yok. Başka evim olduğunu iddia edenler ispatlasınlar, hodri meydan diyorum" açıklamasında bulundu.

"İtibar suikasti ve haysiyet cellatlığı karşımıza çıktı"

Yaşananları FETÖ oyunu olarak nitelendiren Başkan Koştu, "Yalanları tek tek ortaya çıkaracağız. Her iftira ailemi çok üzmüştür. Bu yapılanlar tamamen sistematik, daha önce de yapılmış FETÖ oyunlarıdır. Bu oyunlara alet olan arkasındaki işbirlikçiler bir gün ortaya çıkacaktır. Yaptığımız hizmetler ile yarışamayanlar, iktidar ve makam hırsında olanlar bir gün elbet yanılacaklardır ve o gün çok geç olacaktır. O gittikleri yoldan bir an önce dönsünler. Bana bunu yapanlar buna bir gün maruz kalırlar. Allah'tan af dilesinler. İtiraflarını yapsınlar ve gerçekleri söylesinler. İtiraf etmezlerse Pazartesi'den sonra tek tek açıklama yapacağım. Her zaman hesap vermeye hazırım. Kalbiniz kırgın biliyorum. Bizler kimsenin başını öne eğecek bir şey yapmadık. Alnımız ak, başımız dik. Bu gibi meselelerden dolayı Bergama gündemini meşgul edenlerden şikayetçiyim. Bunlar Bergama'da hizmetlerin büyümesini istemiyor, hazmedemiyorlar" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızdan hizmet siyasetini öğrendik"

Başkan Koştu, kendisi yerine Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in yapılacağı yönünde gelen soruya karşılık ise "Seçim zamanı dedikodu artacaktır. Keşke hizmet konuşsaydık. Yarın Cumhurbaşkanımız İzmir'de olacak ve ilçe adayları açıklanacak. Ne olursa olsun, kim açıklanırsa açıklansın buna saygı duyacağımı ifade ediyorum. Burada ülkemizde hizmet siyasetini Cumhurbaşkanımız Erdoğan başlattı ve ondan öğrendiklerimiz ile hizmet ettik. O ahlakı edinmemiş olsaydık bu hizmet oraya çıkmazdı" ifadelerini kullandı.

"Projeleri vatandaş istedi, biz gerçekleştirdik"

Belediyecilik hayatı boyunca halkla iç içe olduğunu belirten Koştu, "Halktan kopuk bir belediyecilik olmaz. Sokağa inmemezlik yapmadık. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Belediyecilik anlayışı birilerine zor gelebilir. Projeleri 5 yıl boyunca sizler istediniz. Biz sadece hayata geçirdik. Hepsini pandemiye rağmen, arkadan çekmelere açılan davalara rağmen bitiriyoruz" dedi.

'Bağımsız aday ol' çağrıları yapıldı, vatandaşlardan helallik istedi

Bazı vatandaşların 'bağımsız aday ol' sözleri üzerine konuşan Koştu şu ifadelere yer verdi:

"Koltuk davasında olmadım. Bana görev verin demedim. Bize yakışan budur. Bizler inandığımız yolda devam edeceğiz. Hizmet aşkımız devam edecek. Burada gelen herkese teşekkür ederim. Daha güzel şeyleri göstermek isterdik. Projelerimizin hepsi hazır. Sandıktan çıkan neyse başımızın tacıdır. Demokrasiye adanmış bir milletiz. Kendine inanmış bir millet var. Sonuç ne olursa olsun hizmet olsun. Hakkınızı helal edin. Biz devletimize güveniyoruz. Çıkan sonuca saygı duyacağız. Yerel seçimlerin demokratik bir ortamda, kavgasız geçmesini diliyorum. Demokratik bir ortamda olgunlukla sürsün. Kavga gürültü olmasın." - İZMİR