BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İstanbul Büyükşehir Belediyesine bakın, PKK ile ilişkisini göreceksiniz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "2019 seçimlerinden beri bir şey söylüyorum, diyorum ki PKK ile o zaman HDP'ydi, HDP ile DEM ile CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın ilişkisini görmek isteyenler özellikle belediyelerde, yerel yönetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine baksınlar." dedi.

Hızlı trenle Ankara'dan Sivas'a gelen Destici, Tren Garı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde geçirdiği trafik kazasından sonra hızlı treni tercih ettiğini söyledi.

Kazadan sonra tedirgin olduğunu belirten Destici, "Yarın Sivas'tan Şanlıurfa'ya yine normal araçla devam edeceğiz. Büyük bir kazayı Cenabıhak'kın lütfu keremiyle hafif sıyrıklarla, çatlaklarla, yara berelerle atlattık. İki gün hastanede tedavi, sonra da evde dinlendik. Cuma namazıyla birlikte tekrar mesaiye başladık." diye konuştu.

Hızlı trenin daha güvenli, daha rahat olduğunu vurgulayan Destici, "Çok rahat bir şekilde geldik. Yapandan, yaptırandan da emeği geçenlerden de kullanandan da hepsinden Allah razı olsun. Memleketimizin bu tür hizmetlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

"Doğru kimden gelirse gelsin destekliyoruz"

Destici, genel hizmetlerden faydalı olan her işi desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Doğru kimden gelirse gelsin destekliyoruz. Yanlış kimden gelirse gelsin bunun karşısında duruyoruz. Seçimlerde Cumhur İttifakı ile birlikte zaten bu hizmetlerin yapılmasına her anlamda katkı veriyoruz. Bundan sonra da ülkemizin, milletimizin hayrına olan her türlü girişime katkı vermeye, desteklemeye devam edeceğiz. Sivas'ta BBP, kurulduğu günden bu tarafa yaşanan 6 yerel seçimde de ya birinci ya da ikinci parti olmuş. Hiçbir zaman üçüncü parti pozisyonuna dahi düşmemiş. Bugün de yerel seçimlerde inşallah biz yine iddialıyız, kazanmaya yakın olan tarafız. Sivas Belediye Başkan adayımız Adem Uzun kardeşimiz, meclis üyesi adaylarımız, teşkilatımız hep birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz."

"Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım"

Sivas'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendilerine emaneti olduğunu aktaran Destici, bu yüzden Sivas'ı önemsediklerini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hızlı tren ile ilgili eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Destici, "Yorum milletimize ait, diyecek hiçbir şey yok. Yapılan iş güzelse, milletimizin tamamının hizmetine sunulmuşsa bundan herkesin mutlu olması lazım. Sırf muhalefetiz ya da karşı taraftayız diye Cumhur İttifakı tarafından yapılmış olan şeyleri beğenmemek ya da eleştirmek doğru değil. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım." dedi.

Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camisi için de benzer şeyler söylediğini anımsatan Destici, bayram namazında caminin tıka basa dolduğunu, 10 binin üzerinde insan bulunduğunu ifade etti.

Destici, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin de ibadete açılmasının milletin onlarca yıl beklediği bir hasret olduğunu belirtti.

Hızlı trenin de bu dönemde imza atılan hizmetler arasında yer aldığını aktaran Destici, "Gönül ister ki bu trenimiz burada durmasın, Van'a kadar devam etsin ve ülkemizin her tarafına ulaşabilsin. Çok güvenli bir yolculuk, burada iyi olan hizmetleri hepimizin desteklemesi lazım." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu, PKK'nın uzantısı DEM Partisi ile işbirliğini aleni şekilde gerçekleştiriyor"

Bir gazetecinin, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, "Başkan seçilirsem belediyenin kapıları DEM Partisi hariç herkese açık olacak" sözlerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun buna tepki göstermesini hatırlatması üzerine Destici, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Hanım'ı tebrik ediyorum. DEM Partisi aslında normal bir siyasi parti değil. Bütün vatandaşlarımız hangi partiye mensup olursa olsun bütün belediyelere, devlet kurumlarına elbette girebilir. Ama DEM denilen parti, sözde parti PKK, PYD, YPG terör örgütünün uzantısı, bunu inkar etmiyorlar zaten. Bunu açıkça ifade ediyorlar. Aslında Burcu Köksal'ın dedikleri doğru, bence İmamoğlu'na bakmak lazım. 2019 seçimlerinden beri bir şey söylüyorum, diyorum ki PKK ile o zaman HDP'ydi, HDP ile DEM ile CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın ilişkisini görmek isteyenler özellikle belediyelerde, yerel yönetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine baksınlar. Orası bir laboratuvar, çünkü 2019'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesinde PKK uzantıları, DEM yada HDP kılıfı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde genel müdürlük aldılar, daire başkanlıkları, binlerce kadro, yüzlerce işletme, belediyenin özel şirketlerinde onlarca yöneticilik dolayısıyla bütün bunlar var. Ekrem İmamoğlu seçimi tekrar kazanabilmek adına var gücüyle PKK'nın uzantısı DEM Partisi ile işbirliğini aleni bir şekilde gerçekleştiriyor. Esenyurt Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, CHP'nin bugünkü yönetimi ve DEM eşittir PKK'nın arasındaki işbirliğinin çok net bir göstergesi. Aynı şekilde Mersin Akdeniz Belediyesi çok açık bir gösterge."

"Milletimiz tokadı çakacak ve bunları o koltuklardan indirecektir"

Destici, bu şekilde kamuoyuna yansımayan pek çok yerin daha bulunduğuna dikkati çekerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İstanbul'da, Mersin'de başka pek çok büyükşehirde CHP ile onların belediye başkan adaylarıyla PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi ve onların sözcüleri işbirliği yapmışlar, bunun adına da kent uzlaşısı diyorlar. Bunların en çok marifetli ve becerikli oldukları, bu tür kılıflı cümleler kullanmak, kendi asıl niyetlerini ve kimliklerini gizleyen bir takım sıfatlar veya isimler bulmak. Bunlar en çok barış kelimesini kullanırlar, en çok insan sevgisi, irade, demokrasi, hukuk, adalet, en çok bu cümleleri kullanırlar ama teröristlerin, kan emicilerin, katillerin savunuculuğunu yaparlar. Devlet, vatan, millet düşmanlarının savunuculuğunu yaparlar. Burada da kent uzlaşısı diyerek böyle güzel bir sıfat, cümle bulmuşlar. Bunun altında kendi işbirliklerini yani CHP ile PKK'nın uzantısı DEM Partisi'nin işbirliğini gizlemeye çalışıyorlar. Bu açıktır, alenidir ve milletimiz bunu görüyor. İnşallah İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok noktasında bu anlamda bir işbirliği varsa milletimiz tokadı çakacak ve bunları o bulundukları koltuklardan, makamlardan indirecektir."