Mustafa Destici: CHP'nin Meclis çağrısı nezaketsizlik

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "CHP'nin kendi Millet İttifakı unsurlarıyla da dahi görüşmeden böyle bir çağrıyı yapmasını en hafifi ile bir diğer siyasi partilere karşı bir nezaketsizlik olarak gördük" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Buruda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasıyla ilgili olarak, "Bu konuda Türkiye öncülük etti, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İstanbul'da, Ukrayna, Rusya ve Türkiye ile bunlara gözlemci olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katıldığı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Türkiye'nin himayelerinde gerçekleşti. Çünkü hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın şu anda güvendiği ve özellikle iki ülke arasında ilişkileri sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğu gözüküyor. Buda dünya kamuoyu tarafından da büyük bir dikkatle takip ediliyor ve bu konuda da Türkiye takdir alıyor. Bunu Avrupa olsun, Balkanlar gezimizde de bunu ziyadesiyle hissettim. Bu sevkiyatın problemsiz şekilde başlamış olması da sevindirici. İnşallah anlaşma yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi, imza altına alındığı gibi tarafların hepsi bu anlaşmaya uyar ve sevkiyat düzenli bir şekilde yapılır. Dünyanın şu anda yaşamakta olduğu krize bir nebze de olsa çözüm olur diye düşüyorum" ifadelerini kullandı.

Yerel gündemle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, çalışmadığı için işçileri mağdur olan Sivas Demir Çelik Fabrikasına kayyum atanması, ya da başkasına satılması seçeneklerinin değerlendirilmesini istediklerini dile getirdi. Ayrıca, sadece Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için verilen cazibe merkezi kararının kentteki tüm organize sanayi bölgelerini kapsaması için destek vereceklerini vurguladı.