BBP Genel Başkanı Destici, Antalya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Orta Doğu'da, Afrika'da, Asya'da, kuzeyde ve güneyde gelişen tüm hadiselerin Türkiye'yi direkt ilgilendirdiğini belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere dışişleri bakanlarımızın, devletimizin, hükümetimizin, meclisimizin, siyasi partilerimizin ferasetli duruşuyla elhamdülillah bugüne kadar bütün bu süreçleri, elbette ki yaralar aldık ama bu yaraların büyümesine fırsat vermeden atlattık." dedi.

Destici, Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Antalya İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, her yıl 25-31 Mart tarihlerini şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve tüm şehitleri anma haftası olarak değerlendirdiklerini ve yurt içinde, dışında çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Destici, Türkeş'i, Yazıcıoğlu'nu ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Türkiye'nin ekonomik durumuna değinen Destici, Antalya'nın turizm geliriyle ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

"Etrafımızdaki hadiseler bizi direkt ilgilendiriyor"

Türkiye'nin cennet bir vatan olduğunu ancak etrafındaki ülkelerde ciddi krizler yaşandığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, o savaşın uzaması, aşağımızda terörist İsrail'in Filistin ve Gazze'deki soykırımları, Suriye'de 10 yıldan fazla süren iç savaş, ABD'nin işgali, istikrarsızlaştırmaları, Orta Doğu'da, Afrika'da, Asya'da, kuzeyimizde, güneyimizde gelişen bütün hadiseler elbette bizi direkt ilgilendiriyor. Türkiye, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere dışişleri bakanlarımızın, devletimizin, hükümetimizin, meclisimizin, siyasi partilerimizin ferasetli duruşuyla elhamdülillah bugüne kadar bütün bu süreçleri, elbette ki yaralar aldık ama bu yaraların büyümesine fırsat vermeden atlattık."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının enerji arzını tetiklediğine işaret eden Destici, dünyada petrol fiyatlarının ikiye katlandığını ve bunun da dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini aktardı.

"Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık"

Destici, küresel salgının ve savaşların ülkelere, özellikle gıdada, ilaç ve aşıda, enerji ve savunma sanayisinde kendi kendine yetebilmenin önemini öğrettiğini anlattı.

Antalya Havalimanı'na inerken bazı sera alanlarının binalarla çevrelendiğini gördüğünü aktaran Destici, tarım arazilerinin korunması gerektiğini ifade etti.

İlaç ve aşı üretiminde ise Türkiye'de son dönemde önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Destici, ilaç ve aşı üretimi için yeni fabrikalar kurulduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de savunma sanayisinde güzel gelişmeler yaşandığını, bir ülkenin, bir devletin, bir milletin, bir ailenin kendi güvenliğini sağlayamadığı durumda özgürlüğünün ve refahının olmasının da mümkün olmayacağını vurgulayan Destici, "Geçen sene Meclis'e bir teklif geldi. Her bir vatandaşımız kredi kartı limitiyle ilgili senede bir kere 750 lira verecek savunma sanayisi için. Karşı çıktılar. Bir CHP'li büyükşehir belediye başkanı dedi ki, 'Niye biz İHA'ya, SİHA'ya para vereceğiz?' Birisi çıktı dedi ki, 'Bizim ne ihtiyacımız var savaşa, uçağa." diye konuştu.

Daima barıştan yana olduklarını ancak olası ihtimallere karşı da hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika, İsrail barış mı istiyor? İran'a niye saldırdı? Gazze'de 100 binden fazla masum çocuğu, kadını, yaşlıyı niye öldürdü? Yani onlar savaşacak, onlar saldıracak. Filistin'e, Irak'a, İran'a saldıranın yarın Türkiye'ye saldırmayacağının garantisi ne? Onun için biz hazırlıklı olacağız kardeşim. Kendi uçağımızı kendimiz yapmalıyız, kendi tanklarımızı kendimiz yapmalıyız ki Allah'a hamdolsun İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Küçük uçağı yaptık, büyük uçak motor aşamasında, tankımız yapıldı, akıllı bombaları şimdi kendimiz yapıyoruz. Artık Tayfun gibi balistik füzelerimiz var. Herkes duysun ve bilsin ki açıkça söylüyorum, Amerika'da olan bizde de olacak, Amerika'da nükleer başlıklı silah varsa Türkiye'de de olacak, Türk milletinde de olacak."

Van Tuşba'daki deprem için "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Destici, Ankara'daki 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası için de başsağlığı diledi.

Programda farklı partilerden BBP'ye katılanlara rozetlerini takan Destici'ye, Antalyaspor ve Alanyaspor atkıları hediye edildi.