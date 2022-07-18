Başkan Hasan Kılca, çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kurban Bayramı tatili dönüşü ilk mesai gününde belediye personeliyle düzenlenen programda bayramlaştı.

Karatay Belediye Başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma programlarının ilki Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri'nde oldu. Tatlıcak'ta personelle bayramlaşan Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerinin ardından Karatay Belediyesi hizmet binasında görev yapan tüm personelle de bayramlaştı. Hizmetlerin vatandaşa eksiksiz ve çok daha verimli bir şekilde ulaşmasında büyük gayret gösteren mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kılca, Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasında daha önce 200'üncü sırada olan Karatay'ın 80'inci sıraya yükseldiğini belirtti.

"Karatayımız kısa süre içerisinde büyük bir gelişme gösterdi"

Böyle bir ekiple çalıştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Kılca, "Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim bizlere huzur, barış ve mutluluk içerisinde daha nice bayramlar nasip etsin inşallah. Bayramın heyecanını yaşamak, selamlaşmak ve tebessüm etmek için bir aradayız. Amacımız, hemşehrilerimizin daha rahat ve huzur içerisinde bir bayram yapmasına katkı sunmaktı. Bayram sürecince tüm saha ekiplerimiz, belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirdi. Hepinizin emeklerine sağlık. Karatay'ımız kısa süre içerisinde büyük bir gelişme gösterdi. Türkiye'de en gelişmiş ilçe sıralamasında 200'üncü sırada olan belediyemiz bugün Ankara ve İstanbul'daki birçok ilçeyi geride bırakarak 80'inci sıraya yükseldi. Bu başarıda tüm personelimizin emeği ve alın teri var. Görevimiz ve sorumluluğumuz ağır, hiçbirimizin konumu, vazifesi basit değil. Hangi görevi yapıyorsak yapalım, biz hep birlikte Türkiye'yiz ve ülkemizin gelişmesine katkı sunacağız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza güzel bir Karatay ve gelecek armağan etmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz daha çok çalışacağız. Bu süreçte emek veren ve alın teri döken tüm personelimizi kutluyorum. Karataylı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bizler, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahı için ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika