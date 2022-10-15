Bartın haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti Politika Haberleri Bartın haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın'a gitmek üzere havalandı. Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, patlamanın meydana geldiği bölgedeki çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Amasra Bartın Politika Haberler

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