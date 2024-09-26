Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, kurumun denetimi altında olan bankalar ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesi göndererek bir skandala imza attı. İstanbul Şişli'de gerçekleşen düğünde, denetim altındaki bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileri takı kuyruğuna girdi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İNCELEME TALİMATI

Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi. Görüntülerden rahatsız olduğu konuşulan Bakan Şimşek'in konuyla ilgili "Gereği neyse yapılacak" mesajını verdiği öğrenildi.

FİNANS DÜNYASINI SARSAN SKANDAL DÜĞÜN

Mustafa Aydın ve Nilüfer Özmen'in İstanbul Şişli'deki Radisson Blu Hotel'de gerçekleşen düğününe BDDK'nın denetlediği bankalar ve finans kuruluşları davet edildi. Düğüne katılmak zorunda hisseden şirketler, takı konusunda kararsız kalırken, bazı bankalar 150 bin TL ile 350 bin TL arasında bütçeler belirledi. Düğüne katılanların arasında BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP'li vekiller de vardı.

BİTMEYEN TAKI TÖRENİ

Saatler süren takı merasiminde banka genel müdürleri ve finans şirketlerinin yöneticileri, gelin ve damadı tebrik ederek takılarını kutulara bıraktılar. Düğünde takı kutularının defalarca doldurulup boşaltıldığı fark edildi. Bazı banka yöneticilerinin 10 bin dolarlık takı taktığı öne sürüldü.