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Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın kurumun denetimi altında olan bankalar ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesi göndermesi büyük tartışma yarattı. Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğünle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı üzerine inceleme başlatıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, kurumun denetimi altında olan bankalar ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesi göndererek bir skandala imza attı. İstanbul Şişli'de gerçekleşen düğünde, denetim altındaki bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileri takı kuyruğuna girdi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İNCELEME TALİMATI

Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi. Görüntülerden rahatsız olduğu konuşulan Bakan Şimşek'in konuyla ilgili "Gereği neyse yapılacak" mesajını verdiği öğrenildi.

Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

FİNANS DÜNYASINI SARSAN SKANDAL DÜĞÜN

Mustafa Aydın ve Nilüfer Özmen'in İstanbul Şişli'deki Radisson Blu Hotel'de gerçekleşen düğününe BDDK'nın denetlediği bankalar ve finans kuruluşları davet edildi. Düğüne katılmak zorunda hisseden şirketler, takı konusunda kararsız kalırken, bazı bankalar 150 bin TL ile 350 bin TL arasında bütçeler belirledi. Düğüne katılanların arasında BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP'li vekiller de vardı.

Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

BİTMEYEN TAKI TÖRENİ

Saatler süren takı merasiminde banka genel müdürleri ve finans şirketlerinin yöneticileri, gelin ve damadı tebrik ederek takılarını kutulara bıraktılar. Düğünde takı kutularının defalarca doldurulup boşaltıldığı fark edildi. Bazı banka yöneticilerinin 10 bin dolarlık takı taktığı öne sürüldü.

Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Mustafa Aydın Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek İnceleme Politika Ekonomi Finans Hukuk Banka

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Yorumlar (17)

halil daş:

YAKINDA ÇOCUKLARIMIZIN OKUL HARÇLIKLARI BAYRAM HARÇLIKLARI EVDEKİ ALINAN ERZAK VE YİYECEKLEREDE İNCELEME BAŞLAR.BU NEDİR YA

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Lutfi Turan:

İncelenince ne olacak görevden alınmalı

100
2
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şahabettin Ayyıldız:

Saray harcamalarına inceleme yoksa bunlar teferruat hiç birbirimizi kandırmıyalım

61
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Umut Güneş:

Ye Kürküm Ye…

64
3
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Seyit Keşli:

takılan bütün takılar hazineye gelir kaydedilmeli çünkü onlar makam adına takılmıştır.

62
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Özcan Özcan:

AKP İÇİNDE GÜVENİLEBİLECEK 2 BAKANDAN BİRİSİ SAYIN MEHMET ŞİMŞEK.DİĞERİ DE ALİ YERLİKAYA. ÇÖPLÜKTE AÇAN BİR ÇİÇEK GİBİSİNİZ.

24
36
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Seydo:

Doğudaki düğünleri de incele

27
11
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Zzaass:

Tilkiye sormuşlar bizim kümese bekçi olur musun diye ,tilki de gülmekten evet" diyememiş

27
1
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Halil null:

vatandaşı kazıklayıp dost gönülleyorlar

10
2
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Sakaryalı Yorumcu:

Düğünde yemek varmı.

11
0
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