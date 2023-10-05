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Balıkesir Gönen'de operasyon: 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.