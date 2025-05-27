Balıkçı Kenan'dan İmamoğlu'na Zulüm İddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 11 dükkanını gasbettiğini iddia eden Balıkçı Kenan Balcı, "Bir ay önce kirasını ödediğimiz Türkiye Deniz Canları Müzesi'nin yerini bugün tahliye edeceğiz diyor. Hakim karar verdi. Balıkçı Kenan kiracıdır. 10 sene müddeti dolan ruhsatımızı yenilemiyor. Zulüm bir olur, zulüm iki olur. 8 tane zulüm yapmıştır. Son zamanlarda zulümlerini çoğaltmıştır. Zulümlerini Ankara'ya bildirmişiz. Özgür Özel'e bildirmişiz. CHP Genel Merkezi'ne bildirmişiz. CHP İstanbul il örgütüne bildirmişiz. Hepsi duymamazlıktan geliyor" dedi.

Beylikdüzü'nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu olan ve yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde tehdit ve şantajla arazi ve dükkanlarının elinden alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Balcı, mahkemeyi kazanmasına ve 2025'in 2'nci ayına kadar kirasını ödemesine rağmen İmamoğlu'nun talimatıyla, Deniz Canlıları Müzesi'nin bulunduğu yerden yarın tahliye edilmek istendiğini belirtti. Konuyla ilgili ifade veren Balcı, iş yerine astığı afişlerle hakkını geri istediğini söyledi.

'10 SENE MÜDDETİ DOLAN RUHSATIMIZI YENİLEMİYOR'

Kenan Balcı, "Bir ay önce kirasını ödediğimiz Türkiye Deniz Canları Müzesi'nin yerini bugün tahliye edeceğiz diyor. Hakim karar verdi. 'Balıkçı Kenan kiracıdır' dedi. 'Hakimi tanımıyor, savcıyı tanımıyor. Hiç kimseyi tanımıyor. Kendi adaletimi tanıyorum' diyor Ekrem İmamoğlu. Silivri'den konferans vermiş. Ne demiş. 'Balıkçı Kenan'a balık sattırmayın'. 10 sene müddeti dolan ruhsatımızı yenilemiyor. Zulüm bir olur, zulüm iki olur. 8 tane zulüm yapmıştır. Son zamanlarda zulümlerini çoğaltmıştır. Zulümlerini Ankara'ya bildirmişiz. Özgür Özel'e bildirmişiz. CHP Genel Merkezi'ne bildirmişiz. CHP İstanbul il örgütüne bildirmişiz. Hepsi duymamazlıktan geliyor" dedi.

'SAHTE EVRAK KULLANARAK ELİMDEN ALDIĞI HAKLARIMI GERİ İSTİYORUM'

Balcı, "'Benim adaletim' diyor. Senin adaletin zulümlük mü. Tapuyu takas ettiler. Arka tarafta bitişiğimizdeki yere verdiler. Bu da Beylikdüzü Belediyesi'nin verdiği ruhsat. Ne için. Çiğ balık satmak için ve restoran için balık satma yeri. Bugün ne diyor. 'Senin çiğ balık satmanı yasaklıyorum. Senin ruhsatını da yenilemiyorum". Mahkemelerimiz, hakimlerimiz, savcılarımız; Ekrem İmamoğlu ve maşalarının tehditle, şantajla, sahte evrak kullanarak elimden aldığı haklarımı geri istiyorum. 11 tane dükkanımı gasp etti. Son olarak bir dükkanımı sokağını kapattım diyor. Devlet yetkililerine imdat diyorum" şeklinde konuştu.

'ÖZGÜR ÖZEL'E 12 TANE MEKTUP YAZDIM'

Özgür Özel'e mektup yazdığını belirten Balcı, "Özgür Özel'e 12 tane mektup yazdım. Hiçbirine dönüş yapmadı. Zulümlerine devam ettiler. Boykot tutmadı. Neden tutmadı. Balıkçı Kenan'ı, dedesini, torununu bütün herkes tanıdığı için onların boykotu sökmedi. Bizim zaten gayemiz balık satmak değil halkımıza hizmet etmek deniz sevdası, balık sevdası olduğu için halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'2025 YILININ 2'NCİ AYINA KADAR KİRASI ÖDENMİŞTİR'

Balcı, "Bu alan Türkiye Deniz Canları Müzesi'nin bulunduğu alan. 1 ay önce kirasını ödediğimiz alan, mahkemeyi kazandığımız, kiraladığımız alan. Bir bölümü de 2018 yılında takas edilen kendi arazimi bir milletvekiline verip çay bahçesi olarak kullandırıyorlar. Ekrem İmamoğlu zulümü doymak bilmiyor, bitmek bilmiyor. Kendi kiraladığımız kirasını ödediğimiz yer ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. Takas edilen yerimi Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Burak Çalık gasp etmiştir. Bu gaspı da Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi'ne, Özgül Özel'e 12 tane değişik mektup yazarak dertlerimizi anlattık. Bu adam kiracıdır. Beylikdüzü Belediyesi de 2021 yılından bu tarafa kirasını almıştır. Ne zaman almıştır? Bir ay önce almıştır. Böyle bir zulüm, böyle bir entrika görülmemiş. Belediyenin yaptığı beyana göre 2025 yılının 2'nci ayına kadar kirası ödenmiştir. Ekrem İmamoğlu, usul tanımaz, Ekrem İmamoğlu adalet tanımaz. Bu Ekrem İmamoğlu'nun ve yardımcılarının hukukudur. Böyle bir hukuk görülmemiş" dedi