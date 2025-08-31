Bakan Yumaklı: Müsilajdan olumsuz etkilenen balıkçılarımıza destek sağlayacağız

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl da malum Marmara Denizi'nde görülen müsilajdan olumsuz etkilenen balıkçılarımıza önümüzdeki günlerde destek sağlayacağız. Ayrıca, balıkçılarımızın ve balıkçı gemilerinin sigorta sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıklarla çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çeşitli ziyaretler kapsamında Trabzon'a geldi. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelere bulunan Yumaklı, laboratuvarları gezerek çalışanlarla birlikte kalkan balığı yemledi. Bakan Yumaklı, Trabzon Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda yönetim kurulu ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Bakan Yumaklı'ya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet eşlik etti. Yumaklı, kentteki ziyaretlerinin ardından Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçı sezonu açılış programına katılarak açıklamalarda bulundu.

'HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Bakan Yumaklı, av sezonunun sektöre hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah az sonra 'Vira Bismillah' diyerek, 2025 -2026 av sezonumuzun açılışını yapacağız ayrıca 2 balıkçımızı da uluslararası sulara uğurlamış olacağız. Açılışını yapacağımız yeni av sezonunun sektörümüze, Trabzon'a, avcılarımız ile reislerimize hayırlı ve uğurlu olmasını tüm kalbimle diliyorum. Anadolu çiftçisi emek ve gayretle topraktan verim alırken, sizler de denizlerimizin hırçın dalgalarıyla boğuşarak, çeşit çeşit su ürünlerini sofralarımıza ulaştırıyorsunuz. Gıda arz güvenliğimizin sağlanmasında, başta siz reislerimiz ve balıkçılarımız olmak üzere, bu uğurda emek ve alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN TARIMSAL HASILASI AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRADA'

Su ürünlerini artırmak için 51 milyar lira destekte bulunulduğunu belirterek, "Türkiye, tarımsal üretim konusunda her branşta; ister bitkisel, hayvansal, su ürünleri olsun parmakla gösterilen ülkeler arasındadır. Ülkemizin tarımsal hasılası dünya ile kıyasladığımızda, Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada ise 7'nci sıradadır. Bu anlamdaki gücümüz hafife alınamaması gerekir. Tarımsal üretimde olduğu kadar, su ürünleri üretiminde de ülkemiz önemli bir potansiyele sahip. İşte biz de son 23 yılda hayata geçirdiğimiz etkin politikalarla, bu potansiyeli açığa çıkarmayı başardık. Su ürünleri sektörümüzün gelişmesi ve risklere karşı dayanıklılığını arttırmak için birçok projeyi, konuyu ve düzenlemeyi hayata geçirdik. Su ürünleri üretimini arttırmak için; 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar lira destek sağladık" dedi.

'TARIMSAL KREDİ LİMİTİNİ 40 MİLYON LİRAYA ÇIKARDIK'

17 ülke ile balıkçılık anlaşmasının sağlandığını aktaran Yumaklı, "Balıkçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi sağladık. 2024-2026 dönemi için, hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık. Bu kredilerde de ilk kez yüzde 100'e varan faiz indirimi imkanı verdik. Güçlü balıkçı filolarımızın sadece kendi karasularımızda değil, uluslararası sularda da avlanmalarını sağladık. Gerekli anlaşmaları ilgili ülkelerle yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla ülke ile balıkçılarımızın anlaşmasını sağlayacağız. Bu yıl balıkçılık anlaşması imzaladığımız ülke sayısı 17'ye çıktı. 20 ülke ile de müzakerelerimiz devam ediyor. İnşallah bugün de Trabzonlu 2 balıkçı gemimizi Umman'a uğurlayacağız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN BAŞARISINI İHRACATLA TAÇLANDIRMIŞ DURUMDAYIZ'

Bakan Yumaklı, su ürünleri sektöründeki üretimin 1 milyon tonun üzerine ulaştığını ifade ederek, "Uluslararası standartlardaki Marmara Denizi Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin inşasını tamamlamak üzereyiz. Evet, yaptığımız bu çalışmaların neticesinde su ürünleri sektörümüz önemli başarılar elde etti. Su ürünleri sektöründeki üretimimiz 600 bin tondan yüzde 60 artışla 1 milyon tonun üzerine ulaşmış vaziyette. Ülkemiz bu başarısını ihracatla da taçlandırmış durumdayız. 2 milyar dolarlık ihracat rakamını inşallah daha ilerilere taşıyacağız. Ben buradan Mavi Vatanda güçlü balıkçılık yapısı, maharetli reisleri, donanımlı ve teknolojik üretim yöntemleri, ihracatı ve istihdam ile uluslararası camiada da kabul gören bir balıkçı ülkesi olduğumuzu özelikle ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

'DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'

Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek sağlanacağını duyuran Yumaklı, "Balıkçılarımıza ve reislerimize sektörümüze yönelik iki müjdeyi ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, sektörün karşılaştığı deprem, sel gibi doğal afet zararlarında hızlı hareket ediyoruz ve üreticimizin yanında yer alıyoruz. Bu yıl da malum Marmara Denizi'nde görülen müsilajdan olumsuz etkilenen balıkçılarımıza önümüzdeki günlerde destek sağlayacağız. Ayrıca, balıkçılarımızın ve balıkçı gemilerinin sigorta sorunlarının çözümü için ilgili Bakanlıklarla çalışmalar yürütüyoruz. Sektörümüzün güçlenip, büyümesinde bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Denizleriniz bol, rüzgarınız kolay, ağlarınız bereketli olsun. Kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, açılış töreninin ardından mersin ve kalkan balıklarının denize salınımını gerçekleştirdi. Umman'a açılacak olan balıkçı gemisine çıkan Yumaklı, vatandaşları siren sesleriyle selamladı.