Bakan Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek artık milli bir görev (3)

Sivas'a bazı ziyaretler ve açılışlar için gelen Bakan Yumaklı, programı kapsamında Devlet Su İşleri'nin 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ile Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu Hattı temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Suyun, her damlasında kıymet, her damlasında hayat vardır. Bugünün dünyasında bunun önemi daha da ortaya çıkmış durumdadır. Bakanlık olarak bizler de tarımsal politikalarımızı bu vizyonla oluşturuyoruz. Birçok farklı disiplinden binlerce çalışma arkadaşımızla, ülkemizin tarımsal üretimine, suyuna, ormanına, gıdasına yön veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve arazi toplulaştırması yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, tarım arazilerinden en yüksek verimi alabilmek ve musluklara sağlıklı içme suyu ulaştırmak. Aynı zamanda, yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmaları, suyun her damlasına sahip çıkan, sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışıyla yürütüyoruz. Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün de onun daha iyisini ve fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Çünkü suya yarın; bugünden daha çok ihtiyacımız olacak" dedi.

İklim değişikliği ile birlikte suya ulaşmanın daha da zor olacağını söyleyen Bakan Yumaklı, "Su kaynaklarının artmadığı ama suya olan talebin devamlı arttığı günümüzde, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz' anlayışıyla suyun her bir damlasına sahip çıkıyoruz. Yeni tesisleri hizmete alarak, suyumuzu insanımızla, bereketli topraklarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlık olarak suyumuza yön veren politikalar geliştirerek birçok projeyi hayata geçirdik. Su ve sulama alanında 11 bine yakın projeye imza attık. 1802 baraj ve gölet inşa ettik. İçme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu tesislerini hizmete aldık. Taşkın kontrol tesisleri ve atık su arıtma tesisleri kurduk. Ayrıca yeraltı barajları inşa ettik. Sulama projelerimiz ile bereketli topraklarımızı suya kavuşturduk" diye konuştu.

Bakan Yumaklı konuşmanın ardından 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesiyle Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı'nın temelini attı.

TMO İDARİ HİZMET BİNASINI AÇTI

Bakan Yumaklı son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Baş Müdürlüğü'nün 91 yıllık binasının yapılan tadilat sonrası idari binaya dönüştürülerek hizmete açılması törenine katıldı. Burada da konuşan Yumaklı, "Bu açılış, sadece yeni bir binayı değil, aynı zamanda bölgemiz ve ülkemiz için daha güçlü, daha verimli bir tarım vizyonunu temsil ediyor. Bu tesis sayesinde TMO, bölgedeki çiftçilerimize daha etkin ve hızlı hizmet sunacak, onların emeğini koruyacak ve üretimin devamlılığını sağlayacak. Yapacağımız bu açılışın, Sivas'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bakanlık olarak bizler, çiftçimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını en iyi şekilde vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Üreticimizi mağdur edecek piyasa dalgalanmalara asla izin vermiyor, destekleme politikalarımızı her zaman üreticiden yana oluşturuyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız bu bina, ülkemizin köklü tarım geçmişinin en somut göstergelerinden biridir. 1930'larda silo olarak inşa edilen ve TMO'nun mülkiyetine geçen bu tarihi yapı, şimdi modern bir idari binaya dönüşerek tarımımızın geleceğine hizmet etmeye devam edecektir. Bu dönüşüm, TMO'nun yeni vizyonunun ve tarımda modernizasyon hedefimizin bir parçasıdır. Hizmetini tamamlamış eski depolama ünitelerini dönüştürürken, modern depoculuk altyapımızı da hızla geliştiriyoruz. Bugün lisanslı depolarımızın kapasitesi 14 milyon tona ulaştı ve ülkemizin dört bir yanında modern depolama tesisleri yükseliyor. TMO'nun bu alandaki çabaları, tarım sektörüne sağladığı destek ve emek takdire şayandır" diye konuştu.

'GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu yıl ürün alım fiyatlarının üretici tarafından memnuniyetle karşılandığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu sezon yaşanan kuraklığa rağmen, TMO olarak 600'den fazla alım noktasında üreticilerimizden önemli miktarda ürün alımı gerçekleştirdik. Sivas'ta ise 15 iş yerimiz ve 4 lisanslı depomuz aracılığıyla 5 binden fazla üreticimizden buğday ve arpa alımı yaptık. Geçmiş yıllarda oluşturduğumuz güçlü stoklarımız sayesinde, rekoltedeki düşüşe rağmen, hububatta herhangi bir arz açığı söz konusu değildir. Türkiye, yeni hasat dönemine kadar kendine yetecek düzeyde hububat üretebilmektedir ve TMO'nun güvencesiyle stoklarımız yeterince güçlü durumdadır. Tarımda Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmada en büyük güvencemiz sektör paydaşlarımızın azmi ve alın teridir. Bu hedefe ulaşmak için, lisanslı depoculuk destek ve teşviklerinden daha fazla faydalanmak önem arz ediyor. Sivas'ı, lisanslı depoculuğun kalbi haline getirmek için yatırımcılarımızı bölgemizde depo yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Tarımsal üretimi, sadece bugünümüzün değil, yarınlarımızın da en stratejik değeri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından TMO Sivas Başmüdürlüğü'nün hizmet binasının açılışı yapıldı.

