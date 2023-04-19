Bakan Yanık, Türkiye Çocuk Hakları Eylem Planı'nı açıkladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ' Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı. Yanık, "6 temel alan altında, çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici 23 stratejik hedef, 159 faaliyeti belirledik. Bu belge ile çocuk koruma alanında mevzuatın, kurumsal yapıların, sosyal hizmet işgücünün ve çocukların etkin katılımının güçlendirilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Ankara'da otelde düzenlenen '2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Yanık, 85 milyon nüfusun 22 milyonunun çocuklardan oluştuğunu söyleyerek, "Birçok ülkeye nazaran genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık 'bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynağımız' der, bunu önemle vurgular. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmanın avantajıyla büyük hamleler gerçekleştirdik, bu dinamizmi koruyarak ülkemizi geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aktörleri de çocuklarımız, gençlerimiz olacaktır" dedi.

Yanık, yol haritalarını çizerken 6 temel öncelik alanı oluşturduklarını, bunların Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı, Çocuk Dostu Adalet, Aile ve Çocuğa Yönelik Koruma ve Destek Hizmetleri, Alternatif Bakım Hizmetleri, Afet, Kriz ve Acil Durumlardan Etkilenen Çocuklara Yönelik Hizmetler, Bilgi Teknolojilerine Erişim ve Güvenli İnternet Kullanımı olduğunu söyledi. Yanık, "Öncelediğimiz 6 temel alan altında, çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici 23 stratejik hedef, 159 faaliyet belirledik. Bu belge ile çocuk koruma alanında mevzuatın, kurumsal yapıların, sosyal hizmet iş gücünün ve çocukların etkin katılımının güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Ailelerin ve ebeveynlik becerilerinin, aynı zamanda çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesini, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın geliştirilmesini hedefliyoruz. Son 20 yıllık sürede sosyal hizmet alanında önemli çalışmalar yaptık. Dünyada birçok ülke tarafından örnek alınan hizmet modelleri oluşturduk ve başarıyla yürüttük. Özellikle sağlık hizmetlerinin sunumu, sosyal hizmet modelleri gibi toplumsal refahın önemli başlıklarında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı başardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, AK Parti iktidarlarının oluşturduğu istikrar ortamı bu hizmetlerin hayata geçmesini sağlamıştır" dedi.