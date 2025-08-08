Bakan Uraloğlu: 'Yaklaşık 11,5 milyon insanımız hızlı tren konforuna kavuşacak'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olan Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak- Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Afyonkarahisar'da, Ankara ile İzmir'i birleştiren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin son durumunu inceledi. Uraloğlu, ilgili kurum yetkililerinden projeyle ilgili bilgi alarak incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik"

Ulaşımın bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Demir yolları bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biridir. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demir yollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demir yolu ağlarıyla donattık. Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza; 2025 yılı itibariyle, 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları Hattı gibi vizyon projelerle, Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun merkezi yaptık. Hayata geçirdiğimiz bu iki proaktif projeyle demir yolu taşımacılığı alanında ülkemizin doğu-batı yönlü uluslararası yük hareketlerinde üstlendiği kritik rol ülkemizin lojistik gücüne güç katıyor. Daha yeni Çin'in Chongqing (ÇONKCİNG) ve Chengdu (ÇENGDU) şehirlerinden yola çıkan iki tren toplam 98 konteynerlik yükleriyle Halkalı İstasyonu'muzdan başarılı operasyonlarla Avrupa'ya devam etti" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 11,5 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak"

Ankara-İzmir YHT hattının Ankara- Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Projemiz çerçevesinde; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Tabii burada şu hususa da dikkat çekmek istiyorum, projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 505 kilometre olarak ifade ediyoruz. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak- Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak" ifadelerini kullandı.

"Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz"

Hızlı trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde konvansiyonel tren ve kara yoluna göre önemli avantajlar sağlanacağını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az önce de belirttiğim üzere Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken; yine Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara- Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara- Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir ve hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu, Afyon'un termal turizmine, Uşak ve Manisa'nın tarım ve sanayi gücüne, İzmir'in limanları ve turizm potansiyeline yepyeni bir ivme kazandıracak. Güzergah üzerindeki şehirlerimiz, adeta birer inci gibi bu çelik raylarla birbirine bağlanacak; ticaret, turizm ve kültürel etkileşimde altın bir çağ yaşamaya başlayacaktır." - AFYONKARAHİSAR