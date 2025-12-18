Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye ile bölgede kişi başına düşen gelir, Türkiye ortalamasının iki katına çıkacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kişi başı gelirde ortalama yıllık artış GAP bölgesine ve Doğu Anadolu Projesinin olduğu illerde çok daha hızlı. Bence 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte kişi başına gelir, GAP ve DAP bölgesinde Türkiye ortalamasının iki katına çıkacak. ve arayı hızla kapatacak. Nasıl ki biz Avrupa ile arayı kapatıyorsak, Doğu ve Güneydoğu da Türkiye'nin gelişmiş bölgeleri ile arayı kapatacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Üniversitesi'nde düzenlenen 'Küresel meydan okumalar ve Türkiye' konulu konferansa katıldı. Batı Raman kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, üniversite senato üyeleri, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın ardından, Bakan Şimşek'e Batman Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla, ulusal ve uluslararası görevleri, birlik ve beraberliğe gösterdiği önem ekonomik sorunlara yaklaşımı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik anlamda daha da güçlenmesine katkılarından ötürü fahri doktora unvanı verildi. Bakan Şimşek'e fahri doktora belgesini Batman Üniversitesi Senatosu adına Rektör Prof. Dr. İdris Demir takdim ederek cübbe giydirdi. Konuşmasında unvanın kendisi için özel ve büyük anlam taşıdığını belirten Bakan Şimşek, "Batman Üniversitesi'nin bana layık gördüğü Fahri doktora benim için sadece bir unvan değil, çok özel ve büyük anlam ve değer taşıyan bir törendir. Aslında okuryazar olmayan, geçimlik tarımla uğraşan Batmanlı bir ailenin en küçük evladı olarak tabii ki gurur duyuyorum. Çok mutlu oldum. Memnuniyetle Batman'la bağımı çok daha pekiştirecek bu unvanı kabul ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSU ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Konuşmasında Türkiye'nin yaşlı nüfus sonucu ortaya çıkacak sorunlara dayanıklı olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "Türkiye'nin hane halkının borcunun milli gelire oranı yüzde 10. Yani bütün vatandaşlarımızın borcunun milli gelire oranı yüzde 10. Bu düşük. Bu ne anlama geliyor? Biz enflasyonu düşürdükçe finansal koşullar elverişli hale gelecek. Yani faizler de düşecek, düşüyor. ve bunun sayesinde daha çok kişi erken aşamada konut sahibi olabilecek, araba sahibi olabilecek. Çünkü daha uzun vadeli, daha uygun koşullarda finansmana erişecek. ve borç düşük olduğu için bu süreç Türkiye'nin hızlı büyümesini önüne alacak. Yani Türkiye çok daha hızlı büyüyecek. Çünkü bu sorunların temelinde dünyada büyümenin yavaşlaması geliyor. Üçüncü dünyanın karşı karşıya olduğu sorun yaşlanan nüfus. Yani çok daha hızlı bir yaşlanma söz konusu. Peki, nüfusun yaşlanması ne demek? Çalışma çağındaki nüfusun azalması demek. Türkiye bu anlamda hala bir fırsat penceresine sahip. Yani önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde Türkiye'nin çalışma çağındaki nüfusu artmaya devam ediyor. Bu önemli ama daha önemli bir konu var. Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranı düşük. Bu bizim için şu anda bir sorun ama doğru reformları yaparak, doğru adımları atarak, kadınların iş gücüne katılım oranını artırarak, Türkiye'nin bu fırsat penceresini 2030'lu yıllarda değil çok çok rahat bir şekilde 2040'lı, 2050'li yıllara taşıyabiliriz. Türkiye'nin bu yaşlı nüfus sonucu ortaya çıkacak sorunlara tabii ki biz bağışık değiliz ama nispeten ticarette olduğu gibi daha dayanıklıyız" diye konuştu.

'5G TEKNOLOJİSİNİ ÖNÜMÜZDEKİ NİSAN AYI İTİBARİYLE DEVREYE ALMIŞ OLACAĞIZ'

Yapay Zeka Hazırlık Endeksi raporuna göre Türkiye'nin gelişiminin sürdüğünü ifade eden Bakan Şimşek, "Birçok yapay zeka platformları var. Esas konu şu, yapay zeka, robotlar ve otonom sistemler dünyayı daha önceki sanayi devrimlerinin belki 100 katı çok daha büyük bir dönüşüme tabi tutacak. Yani dönüştürücü ve yıkıcı teknolojilerle hiçbir dönemde olmadığımız kadar karşı karşıyayız. Bu verimliliği artırmak için büyük bir fırsat. Ama istihdam piyasalarının etkisini nasıl yöneteceğiz? Artan gelir ve servet eşitsizliğini nasıl engelleyeceğiz? Dünya ülkeleri arasında, bölgeler arasında, insanlar arasında. Dolayısıyla bizi çok önemli bir fırsat ama çok önemli sorunlar bekliyor. 55 ülkede 22 sektör ve bin tane şirketin CEO'suna sormuşlar. '2025 ile 2030 yılları arasında sizce iş dünyasını dönüştürecek teknolojiler hangileridir' diye. Yapay zeka ve bilgi işleme teknolojileri hakkında CEO'ların yüzde 86'sı 'Geleceği şekillendirecek alan' diyor. Robotlar, otonom sistemler, enerji üretimi, depolama, dağıtım, yeni malzemeler, kompozitler, yarı iletkenler, bilişim tekniği, liste böyle gidiyor. Dolayısıyla yine bu değerli rektörümüze ve üniversitemizin değerli hocalarına aslında bir bundan sonra nereye doğru bakmanız gerektiği hususunu iş dünyası üzerinden size aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla bu alanlara bizim ülke olarak, Batman Üniversitesi olarak imkanlar çerçevesinde yoğunlaşmamız lazım. Türkiye bu devrime hazır. Bu devrimin önemli bir bileşeni insan kaynağıdır. Bir diğer bileşeni fiziki altyapıdır. Bir diğer bileşeni düzenlemedir, teknolojiye erişimdir. Şimdi yapay zekada bizim beşeri sermayemiz güçlü. IMF her sene 'Yapay Zeka Hazırlık Endeksi'ni yayınlıyor. Yani ülkeler bu devrime hazır mı, değil mi diye. Yapay Zeka Hazırlık Endeksi'ne bakarsanız, bize benzer ülkelerin ilerisindeyiz. Ama dünyanın gelişmiş ülkelerin de bir miktar gerisindeyiz. Şimdi bizim hedefimiz gelişmiş ülkelerle arayı kapatmak. Peki ne yapıyoruz? Bütün ülkeye fiber optik altyapısını, kapasitesini yayıyoruz. Bu birinci önceliklerimizden. 5G+ dediğimiz, yani gelişmiş 5G teknolojisini önümüzdeki Nisan ayı itibariyle devreye almış olacağız. Büyük ölçekli veri merkezleri, bu aslında yapay zeka fabrikaları demek, yapay zeka fabrikalarını inşa ediyoruz" dedi.

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU, TÜRKİYE'NİN GELİŞMİŞ BÖLGELERİ İLE ARAYI KAPATACAK'

'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının örnek teşkil ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Gazze'de insanlığın hakikaten utanç duyduğu bir soykırım, bir katliam yaşandı. Dolayısıyla bu ateşkesin devamı bölge açısından çok değerli. Azerbaycan-Ermenistan arasında bir barış süreci var. Rusya-Ukrayna'da ateşkes sağlanacak mı? Şu anda soru işareti. Böyle bir bölgede yaşıyoruz. Türkiye bu anlamda önemli bir istikrar ve çok güçlü bir liderin hakim olduğu ama gerçekten yakın coğrafyamızda barış ve huzuru temin etmeye yönelik de muazzam çaba içerisinde olduğu bir ülke. ve bu herkes tarafından takdir ediliyor. Bizim için bu bağlamda önemli bir konu 'Terörsüz Türkiye'. Son 47-48 yılda 2 trilyon dolar maalesef kayba uğrandı, kaynak harcandı. Düşünün, 2 trilyon doları biz ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine harcasak önümüzdeki 50 yılda Türkiye'yi kim tutar? Bu bölgeyi kim tutar? Yakın coğrafyamız bu çatışmalardan, gözyaşından hak ettiğinden fazlasını çekti. Türkiye'nin örnek teşkil ederek önemli bir etnik sorunu barış içerisinde, kardeşlik içerisinde çözmesi ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bütün bölge için umut anlamına geliyor. Bölgesel entegrasyon anlamına geliyor. Bölgenin bir bütün olarak kalkınması demek, gelişmesi demek. Huzur olduğu zaman istikrar olduğu zaman tabii ki refah artışı olur. Türkiye'de en yüksek teşviki özel sektöre, 'gidin yatırım yapın' diye bu bölgelere verdik. Ama maalesef terörün yarattığı belirsizlik nedeniyle bu bölgeye yatırım sınırlı kaldı. Hepimiz biliyoruz. Özel sektörden bahsediyoruz. Devlet elinden geleni yaptı, yapmaya devam edecek. Ama özel sektör yatırımları şimdi filizlenmeye başladı, güçlenmeye başladı. Bölgemizde nüfus genç. Yani beşeri sermaye var. Beşeri sermaye varsa, teşvik varsa, altyapı varsa geriye finansal sermaye, özel sektör girişimciliği kalıyor. Nitekim şu anda biz 2-3 tane organize sanayi bölgesi inşa ediyoruz. Değerli milletvekilimiz, değerli valimiz gerçekten olağanüstü bir çaba içerisindeler. Dolayısıyla hakikaten Batman'da da büyük bir ilerleme var. Kişi başı gelirde ortalama yıllık artış GAP bölgesine ve Doğu Anadolu Projesinin olduğu illerde çok daha hızlı. Bence 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte kişi başına gelir, GAP ve DAP bölgesinde Türkiye ortalamasının iki katına çıkacak. ve arayı hızla kapatacak. Nasıl ki biz Avrupa ile arayı kapatıyorsak, Doğu ve Güneydoğu da Türkiye'nin gelişmiş bölgeleri ile arayı kapatacak. Neden? Çünkü her şey hazır" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ, ENFLASYONU GELECEK SENE YÜZDE 20'NİN ALTINA, BİR SONRAKİ SENEDE TEK HANEYE DÜŞÜRMEK'

Bütçe açığının kapatıldığını ifade eden Bakan Şimşek, 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altına, sonraki yıl da tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Enflasyonun düşmesiyle birlikte Türkiye çok büyük bir çıkış yaşayacak. Neden? Gidin bakın enflasyonun düşük olduğu dönemlerde Türkiye yüzde 6 civarı büyümüş. Konut arzını artırıyoruz, gıda arzını artıracak adımlar atıyoruz. Yani arz yönlü tedbirlerle de enflasyonla mücadele ediyoruz. Küresel koşullarda daha elverişli hale geldi. Doların zayıf olması, bizim ülkemizin lehine çünkü biz hammaddeyi dolarla alıyoruz. Ağırlıklı olarak nihai malı Euro cinsinden Avrupa'ya satıyoruz. Dolayısıyla Euro'nun değer kazanması dolara karşı bizim lehimizedir. Düşük petrol fiyatı, petrol fiyatları son yıllarda düşüyor. O da bizim lehimize. Çünkü biz büyük ithalatçıyız. Enflasyon 2022'de yüzde 85'le zirveyi bulmuş yüzde 64'le yılı kapatmış, 2023'de programın ilk dönemi enflasyon aynı düzeyde kalmış. Sonra geçen sene yüzde 44'e düştü. Şimdi yüzde 31'e hedefimiz gelecek sene yüzde 20'nin altına, bir sonraki senede tek haneye düşürmek. Bütçede bir disiplini yakaladık. Detaya girmeyeceğim ama bütçe açığımız uzun süre düşüktü milli gelire oranla. Deprem nedeniyle 90 milyar dolar para harcadık şimdiye kadar. ve o bütçe açığımızı artırdı ama tedbir aldık. Şimdi bütçe açığını da düşürüyoruz."

Bakan Şimşek daha sonra Batı Raman Kampüsünde yapımı tamamlanan Batman Üniversitesi Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un ettiği dualar eşliğinde düzenlenen açılış töreni, protokol üyeleri ile üniversite mensuplarının katılımıyla yapıldı.