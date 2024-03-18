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Bakan Şimşek Aydın'da İş Dünyası ile Buluştu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Programlar basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "İş Dünyası ile Buluşma" programı kapsamında Aydın'a gelirken, katıldığı programlar basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'daki iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında kente geldi. İlk durağı Aydın Valiliği olan Bakan Şimşek, Vali Yakup Canbolat ve Aydın protokolü tarafından karşılandı. Valilik makamına geçen Bakan Şimşek, bir dizi görüşme gerçekleştirdikten sonra AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra "İş Dünyası ile Buluşma" programı kapsamında Aydın Ticaret Odası (AYTO) Konferans Salonu'na geçen Şimşek, burada Aydınlı iş adamları ile bir araya geldi.

Bakan Şimşek'in Aydın'daki programları basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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