Bakan Özhaseki: "Muhalefette olan arkadaşlar, 'AK Partililer bizi engelliyor' diyorlar. Emin olun gülesim geliyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Muhalefette olan arkadaşlar, 'AK Partililer bizi engelliyor' diyorlar. Emin olun gülesim geliyor" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen temayül yoklamasına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada oyunu kullanarak, partililerle bir araya geldi. Daha sonra bir açıklama yapan Özhaseki, "Zaman çok hızlı geçiyor. Kayseri'de neredeyse tam 30 yıla yaklaşan bir belediyecilik serüvenimiz var. 'Bismillah' diyerek bu yola çıktığımızda söylediklerimiz hiç unutmadığımız prensiplerimiz oldu. 'Kimseyi ayırmayacağız' dedik. 'Hizmet edeceğiz' dedik. 'İdeolojik belirleyicilik yapmayacağız' dedik. 'Mazeret üretmeyeceğiz' dedik. 'Gece gündüz demeden deli gibi çalışacağız' diye söz verdik. Kayserili hemşehrilerimiz bize güvendiler. 3 arkadaşı iş başına getirdiler. Aradan nerdeyse 30 yıla yakın bir zaman geçti. Çok şükür bu sözlerimizde hep durduk. Sözümüzden hiç rücu etmedik. 'Bizim için esas olan insanımıza hizmettir' dedik. 'Bizim için esas olan mahlukata şefkattir' dedik, ki bu çevreciliğin ana prensibidir. 'Bizim için esas olan tevazudur' dedik. Bu zamana kadar bu 3 prensiple hareket ettik. Zaten AK Parti olarak bizler hizmet belediyeciliğini önceledik. Daha sonra iktidar olduktan sonra da özellikle marka şehirler sloganıyla devam ettik. Çünkü iktidar olmanın gücü onun vermiş olduğu destekle birlikte bütün şehirlerde çok büyük projeler ortaya çıkmaya başladı. Eskiden muhalefette olduğumuz dönemlerde, 28 Şubat sürecinde bizim partimize karşı büyük bir baskı, yıldırma, iş yaptırmama ve engel olma gibi çaba vardı. Şimdi bazen muhalefette olan arkadaşlar, 'AK Partililer bizi engelliyor' diyorlar. Emin olun gülesim geliyor. Onlar engel görmemişler. Düşünün bütün belediyeler, onlarca müfettiş, her bir belediye başkanı arkadaşımıza onlarca dava, yüzlerce sene ceza davasına dönüşmüş bir ortam ve daha sonrasında da önünü kesebilmek adına yapmadıkları engelleme neredeyse yoktu. Şimdi asla böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

"Son 20 senede Türkiye'deki bütün şehirlerin eli yüzü açığa çıktı" diyen Bakan Özhaseki, "İktidar olduktan sonrada arkamıza aldığımız güçle daha önce hakkımız olan, asla izin alamadığımız ne kadar proje varsa bütün şehirlerde uygulamaya geçtik. Bunun en son örneği de Kayseri'dedir. Raylı sisteme izin alamamıştık, iktidarımızda raylı sisteme izin aldık. Yamula Barajı'nı yapmıştık, engelleri kaldıracakları hiçbir şeyi yapmadıkları gibi ruhsatını vermiyorlardı. Bizim iktidarımız geldi ruhsatını aldık. İktidara geldikten sonra Erciyes Dağı'nda kayak merkezi yaptık. 26 milyon metrekarenin tapusunu Recep Tayyip Erdoğan bir çift sözle 'Yatırım yapın, Kayseri'nin hakkıdır. Verilmesi lazım' dedi, bir anda aldık. Stadyumun yapılması, meydanın düzenlenmesi ve aklınıza gelebilecek bütün büyük projeler bu 'marka şehirler' sloganıyla devam etti. Türkiye'deki bütün şehirlere dikkat edin. Son 20 senede eli yüzü açığa çıkmıştır. Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'gönül belediyeciliği' sloganıyla da gayret ederek, belediyeciliğimize devam ediyoruz. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım dönemde de bu temayül yoklamalarını yaptık. Buradan sizin görüşlerinizi dikkate alarak, orada doğru bir şekilde komisyona aksettik. Şimdiki arkadaşlarımız da aynısını yapacaklardır. Sonra orada anketler var, ona bakılacak. Sonra orada teşkilatımızın ileri gelenleri, il teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ne diyor buna bakacaklar. Hepsini bir araya getirerek, nihayetinde bir karar verecekler. Biz inanıyoruz ki bu karar en doğru karar olacaktır. İstişareden çıkan karara hepimiz uyarız. Bir şenlik havasında bu temayül yapıldı. Çıkacak sonuç hayır olur inşallah. Yıllardır kol kola verdiğimiz gibi çıkacak sonuçta da kim varsa onlarla da kol kola girerek, inşallah devam edeceğiz "ifadelerini kullandı.

Programda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu. - KAYSERİ