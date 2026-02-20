Bakan Kacır: Petrol ve doğal gazla sınır ötesi ortaklıkları derinleştiriyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da, "Modern arama ve keşif filomuzla petrol ve doğal gazla sınır ötesi ortaklıkları derinleştiriyoruz" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret, inceleme ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'ndan itibaren yerli ve milli otomobil Togg T10F'in direksiyonuna geçen Bakan Mehmet Fatih Kacır, ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, birlik ruhunun 6 Şubat depremlerinde gösterildiğini belirterek, Türkiye'nin hem iyi günde hem kötü günde birbirine kenetlendiğini söyledi.

Bakan Kacır, konuşmasında, "Biz iyi günde olduğu gibi kederde ve zorlukta da birbirine kenetlenen, acıyı paylaştıkça azaltan büyük bir aileyiz. Dara düştüğümüzde birbirimize daha sıkı sarılmak en kadim geleneğimizdir. Bu birlik ruhunu en ağır imtihanlarımızdan biri olan 6 Şubat depremlerinde de gösterdik. Milletimiz tek yürek oldu, devletimiz tüm kurumlarıyla sahaya indi. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek okullarıyla, hastaneleriyle, kamu binalarıyla, yollarıyla, içme suyu hatlarıyla, enerji ve iletişim altyapısıyla, sanayi projeleriyle, çarşılarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, şehirlerimizi hep birlikte yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Sahada yoğun mesai harcayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, 3 yıl gibi bir sürede 455 bin bağımsız bölümü tamamladı, anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Bu devasa çalışmanın başlıca adreslerinden Malatya'mızda 75 bin 573 konut ve 4 bin 088 iş yerini güvenli, modern ve Malatya'nın ruhuna uygun bir mimari ile inşa ederek hemşehrilerimizle buluşturduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da Malatya'mızı eskisinden daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir haline getirmek adına üretim altyapımızı ayağa kaldıran, esnafımızı ve KOBİ'lerimizi yeniden işlerinin başına döndüren, şehrimizi yeni yatırımlarla buluşturan, sosyoekonomik kalkınmayı ve toparlanmayı destekleyen kapsamlı adımlar atmaya gayret ettik. Malatya'da üretimin yeniden canlanmasını kalıcı hale getirmek için toplam 640 hektarlık dört yeni sanayi alanını devreye aldık. Sanayi tesislerimizde depremin bıraktığı izleri tamamen silmek ve üretim şartlarını eskisinden çok daha güçlü şekilde döndürmek adına gerçekleştirilen projelere 7,3 milyar lira finansman sağladık. Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden Malatya'daki KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli destek sunan KOSGEB acil destek kredisi programıyla 2 bin 212 KOBİ için 1,6 milyar lira kredi hacmi oluşturduk. İlimizdeki 9 bin 683 KOBİ'ye deprem sonrası canlanma destek programı kapsamında KOSGEB eliyle 7 milyar 100 milyon lira kaynak sağladık. Deprem felaketinin ardından yatırımların sekteye uğramaması için Malatya'da gerçekleşecek yatırımları cazibe merkezleri programına dahil ettik. Bu kapsamda düzenlediğimiz 435 teşvik belgesiyle şehrimizde 29 milyar liralık yatırımın ve 22 bin 835 istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle de ilimizdeki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını ise 10 yıl boyunca bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Toplam 6,2 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 10 yeni projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 714 iş yeri Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin ilk etabının anahtar teslimini yapıyoruz ve 192 iş yerilik ikinci etabın temelini atacağız. Ayrıca Malatya Bilim Merkezi ile Fırat Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 83 milyon lira desteğiyle hayata geçirilecek 5 projenin protokollerini imzalayacağız. Bizler tarihi boyunca üretim kültürüyle, alın teriyle nam salmış bu şehrin kalkınma hikayesinin yarım kalmasına müsaade etmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Biliyorsunuz asrın felaketini talihsiz emellerine vesile kılmak isteyenler, iktidar bu yıkıntıyı kaldıramaz, yaraları saramaz demişti. Evelallah milletimizle omuz omuza vererek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerimizi daha güvenli, daha sağlam, daha dirençli şekilde yeniden ayağa kaldırdık. Üstelik tüm bu devasa yatırımları ve ihya çalışmalarını küresel dalgalanmaların şiddetlendiği, krizlerin derinleştiği, güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde gerçekleştirdik" dedi.

'AK PARTİ DEFTERİNDE TUTULMAMIŞ SÖZ KALMADI'

Bakan Kacır, yapılan çalışmalara değinerek, "23 yılda Türkiye'yi asırlık kazanımlarla nice eser ve hizmetlerle buluşturan, imkansız zannedilenleri mümkün kılan AK Parti'nin defterinde hamdolsun yarım kalan hikaye, tutulmamış söz yoktur. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduğumuzun, bu millete olan sevdamızın nişanesi de yazdığımız kalkınma destanıdır. Ülkemizin tarihine ve tarihinde yeni bir sayfayı ifade eden AK Parti iktidarları döneminde sanayi katma değerimizi yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkardık. Kabiliyetleriyle, teknolojisiyle, mühendisliğiyle dünyada ses getiren, geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten, rekabetçi şekilde ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayii altyapısı inşa ettik. Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretiminde Avrupa liderliğine taşıdık. Birçok gelişmiş ülkede dahi bulunmayan ulaştırma ağlarını ülkemize kazandırdık. Asırlık hayalimiz olan tünelleri, kıtaları birleştiren köprüleri, ihracatımızın can damarı limanları ve ülkemizin dört bir yanını dünyaya bağlayan dev havaalanlarını aziz milletimizin hizmetine sunduk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla milletimize dünyanın en kaliteli, en kuşatıcı ve en erişilebilir sağlık hizmetini sağlayan bir altyapıyı inşa ettik. Fırsat eşitliğini kökleştirmek ve 'Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak donanımlı nesilleri yetiştirmek üzere eğitim altyapımızı güçlendirdik" diye konuştu.

Modern arama ve keşif filo ile petrol ve doğal gazla sınır ötesi ortaklıkları derinleştirdiklerini anlatan Bakan Kacır, milletin enerjide bağımsızlık yürüyüşünü daha ileriye taşıdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Karadeniz'de doğal gaz, Gabar'da petrol keşfettik. Şimdi modern arama ve keşif filomuzla petrol ve doğal gazla sınır ötesi ortaklıkları derinleştiriyoruz. Milletimizin enerjide bağımsızlık yürüyüşünü daha ileriye taşıyoruz. Bunlar elbette kolay işler değil. Ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideriniz varsa bu işler olur. Durmadan, dinlenmeden, gece gündüz çalışan liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, tam bağımsız Türkiye'nin, 'Türkiye Yüzyılı'nın Lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği istikamette aziz milletimizin ihtiyaçlarının yegane çözüm adresi olmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Deprem bölgemizi eskisinden daha görkemli, daha dirençli ve müreffeh hale getirecek ihya ve inşa çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. AK Parti teşkilatları olarak milletimizle kurduğumuz gönül bağını perçinlemek için çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Türkiye'yi nereden devraldığımızı, 23 yılda hangi mesafelere taşıdığımızı nezaketle, sabırla, müspet bir dille anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı