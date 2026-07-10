Bakan Kacır: Hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var

BAKAN KACIR İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak ziyareti kapsamında Kilimli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bakan Kacır, son olarak AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Salonu dolduran partililere seslenen Bakan Kacır, Türkiye'nin organize sanayi bölgelerini üretim üslerine dönüştürdüklerini belirterek, "Biz iktidara geldiğimizde 192 organize sanayi bölgesi vardı. Şimdi Türkiye'de 373 organize sanayi bölgesi var. Biz iktidara geldiğimizde OSB'lerde 415 bin kişi çalışıyordu. Şimdi Türkiye'nin OSB'lerinde 2 milyon 700 binden fazla kardeşimiz çalışıyor. Biz iktidara geldiğimizde 11 bin fabrika vardı. Şimdi 61 bin fabrikanın bacası tütüyor. Biz bugün, dünyanın en büyük askeri insansız hava aracı üreticisiyiz. Biz bugün Avrupa'nın en büyük çelik üreticisiyiz. Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisiyiz. Avrupa'nın en büyük otobüs üreticisiyiz. Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisiyiz. Biz bugün dünyanın en büyük üretim güçlerinden biriyiz, hamdolsun. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık" dedi.

'TÜRK SAVUNMA SANAYİ GEÇEN YIL 11 MİLYAR DOLARA YAKIN İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ'

Türkiye'nin savunma sanayinde adından söz ettirdiğinin altını çizen Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Bizden önce çok sayıda hükümet geldi geçti. Biz Cumhuriyetimizin 79'uncu yılında iktidara geldik. Bizden önceki 79 yıl boyunca başka hükümetler geldi geçti. Onlar ihracatımızı 36 milyar dolara anca getirebilmişlerdi. Biz onun üzerine 240 milyar dolar ilave ettik. Şimdi ihracatımız 278 milyar dolara geldi. Bütün bunları yaparken Türkiye kabuğunu kırdı. Sadece düşük teknoloji ürünler üreten ülke olmaktan artık katma değerli ürünler üreten, ileri teknolojiyi geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olmayı başardık. Bugün artık Türkiye savunma sanayinde adından söz ettiriyor. Bizden önce Türkiye'de bir havacılık sektörü maalesef yoktu. Bütün savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 246 milyon dolardı. Savunma sanayiinde belli fabrikalar kurulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce Türkiye ambargolara maruz bırakılmış ve bunun üzerine ASELSAN gibi, Roketsan gibi şirketler kurulmuştu. Bütün bu yapının, bütün savunma ve havacılık ekosisteminin yapabildiği ihracat ancak 246 milyon dolar civarındaydı. Geçtiğimiz yıl Türk savunma sanayi 11 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. Dünyada en fazla ihracat yapan 11 ülkeden biri haline geldi. Bugün Türkiye'nin savunma sanayinde 4 binden fazla firmada 100 bin kardeşimiz, emeğiyle, alın teriyle tam bağımsız Türkiye idealine hizmet ediyor. Biz savunma sanayinde yerli ve milli ürünlerimizin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmayı başardık. Bakın Avrupa yanı başımızda, pek çok gelişmiş ülke var Avrupa'da. Almanya var, Fransa var, İtalya var, İspanya var. Avrupa'nın savunma sanayiinde dışa bağımlılığı halen yüzde 80 düzeyinde. Yani bizim 23 yıl evvelki dışa bağımlılık seviyemiz halen Avrupa'da yüzde 80'in üzerinde."

Mutlu YUCA-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı