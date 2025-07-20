Bakan Işıkhan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmaya, her zaman olduğundan çok daha fazla kararlıyız" dedi.

Bitlis'teki ziyaretlerinin ardından geceyi geldiği Muş'ta geçiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk olarak Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nun açılış programına katıldı. Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmasında, "15 Temmuz gecesi, canını feda eden kahraman şehit ve gazilerimizi anarak başlamak istiyorum. Rabbim o gece FETÖ'cü alçaklara geçit vermeyen tüm şehitlerimizin makamını ali eylesin. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Üzerinden 9 yıl geçti ama acımız da cesaretimiz de zaferimiz de hala dün yaşanmış gibi taze. Değil 9 yıl, 90 yıl da geçse bu hissiyatımız hiç değişmeyecek. Ülkemizin kılcal damarlarına ve tüm hayati organlarına kadar sinsice sızan bir avuç hain karşısında, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir talimatıyla; elde bayrak, yürekte iman, dilde tekbirlerle sokakları dolduran aziz milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Buradan bir kez daha şunu kararlılıkla ifade ediyoruz ki Allah'ın izniyle, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne kimse mani olamayacak. Türkiye Yüzyılı'nın kaçınılmaz yükselişini hiçbir hayasız akın durduramayacak inşallah" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE YENİ BİR KAPI AÇILMIŞTIR'

Terörsüz Türkiye süreci ile Türkiye'de terör belasıyla mücadelede tarihi bir döneme girildiğine vurgu yapan Işıkhan, "Bugün terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmaya, her zaman olduğundan çok daha fazla kararlıyız. Bu tarihi süreç aynı zamanda, bizim binlerce yıla dayanan kardeşlik hukukumuzun; yıllarca kardeşi, kardeşe kırdırarak şahsi çıkar devşiren, bizi bize karşı silah olarak kullanan, kandan beslenenlerin gücünden daha büyük ve daha etkili olduğunun da en somut kanıtıdır. Şimdi artık Türkiye'nin önünde yeni bir kapı açılmıştır. Türkiye, 40 yılı aşkın bir süredir ülkemizin başına dert olan, binlerce vatan evladını hayattan koparan hem maddi hem de manevi kayıplara sebep olan terör belasıyla mücadelede tarihi bir döneme girmiştir. Türkiye, 1000 yıl önce işte tam da bu topraklarda filizlenen Malazgirt ruhunu yeniden diriltmenin eşiğindendir" ifadelerini kullandı.

'TÜM BUNLAR KARŞISINDA PES ETMEDİK'

Kardeşlik duygusunun eskisinden çok daha canlı olacağını söyleyen Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı o tarihi konuşmada da defaatle vurguladığı gibi Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birbirinden ayırırsak, bölersek; hepimiz zayıflar, yok oluruz. Nasıl ki Anadolu'nun kapılarını bizlere açan ve bu toprakları bize yurt yapan; Malazgirt Meydan Muharebesi, değerli kardeşlerim; Türk, Kürt ve Arap'ın ortak zaferidir. Birileri bu gerçeği çok iyi bildiği için yıllarca milletimizi bölmenin, her türlü terör ve kaos atmosferiyle aramıza nifak sokmanın mücadelesini verdi. Ülkemizin en kadim, en güzel şehirlerine; terörle, kavgayla, fitne ateşiyle ne acılar çektirdiklerini en iyi sizler bilirsiniz. Çalışma hayatından sosyal faaliyetlere kadar, devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu en yüksek standartlardaki hizmetlerin nasıl sabote edildiğini, devletle milletin arasını açmak için ne çabalar harcandığının en yakın şahitleri değerli kardeşlerim; sizlersiniz. Tüm bunlar karşısında pes etmedik, ne olursa olsun birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi tesis etmenin mücadelesini verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah kendisinden bir değil bin defa razı olsun, 40 yıllık siyasi hayatını bu millete musallat edilmiş, bölücülükten kurtarmanın mücadelesine adadı. ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın iradesi ve mücadelesi yine saygıdeğer Devlet Bahçeli Beyefendinin tarihi desteğiyle bugün Terörsüz Türkiye süreci başlamış durumdadır. ve bu tarihi başarıda en büyük paylardan biri de siz değerli dava ve yol arkadaşlarımızındır."

TERÖRÜN MALİYETİ 2 TRİLYON DOLARA YAKIN OLDU

Terörle mücadele noktasında 2 trilyon dolara yakın harcama yapıldığının söyleyen Işıkhan, "Şimdi düşünün ki son 40 yılda bu ülkenin enerjisini, bütçesini, gençliğini yiyip bitiren terör belası hiç olmasaydı. Düşünün ki bu 2 trilyon dolarlık devasa bir kaynak; üretime, kalkınmaya, eğitime, teknolojiye, altyapıya harcanmış olsaydı. Bugün Türkiye geldiği bu tarihi kalkınmışlık düzeyinin de ötesinde, hatta çok daha ötesinde olurdu. Yollarımız daha hızlı, fabrikalarımız daha çok, üniversitelerimiz daha güçlü, gençlerimiz daha umutlu olurdu. İşte biz bugün, Terörsüz Türkiye ile bu büyük gecikmeyi de bu büyük tahribatı da durduruyoruz. Terörsüz Türkiye vizyonu tam da bunun için var, geçmişte kaybettiklerimizi telafi etmek ve geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmek. Artık namluların sustuğu yerde, makinelerin sesi duyulacak. Artık korkunun yerine daha fazla üretim gelecek, göçün yerine daha fazla istihdam gelecek ve daha fazla refah gelecek" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE TÜRKİYE YÜZYILI GELİYOR'

Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte ezberleri bozan bir Türkiye'nin gün yüzüne çıkacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "Şunu çok net ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin doğusu da batısı da artık aynı geleceğin ortak parçasıdır. Muş, Bitlis, Van, Hakkari bu bölgelerimiz, genç nüfusuyla, çalışkan insanıyla, ham madde zenginliğiyle ve üretim kabiliyetiyle Türkiye'nin yeni üretim üssü olacak inşallah. Terörsüz Türkiye ile yüzümüzü artık daha çok iş yapmaya, gençlerimiz için daha çok istihdam üretmeye, daha çok ihracat yapmaya dönüyoruz. Terörsüz Türkiye'yle, Türkiye Yüzyılı geliyor. Üretimin, sanayinin, girişimciliğin, tarımın, teknolojinin yeni merkezleri inşallah bu topraklar olacak. Milletimiz bunu bildiği için artık birliğini bozan değil, geleceğini inşa eden bir siyaset istiyor. ve biz bu çağrıya, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, vizyonuyla hep birlikte kulak verip bunu gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugün dünden çok daha güzel, yarın da bugünden çok daha güzel olacak. Çocuklarımıza terörsüz bir Türkiye armağan etmek en büyük hedefimiz olacaktır" diye konuştu.