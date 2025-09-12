Bakan Işıkhan: '20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam ettiği belirterek, "Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettik ve böylece 20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük. Bu güçlü gidişat, istihdama da yansımaktadır. İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak; 2 milyon 828 bine geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 8'e düştü. İstihdam edilenlerin sayısı; 32 milyon 582 bine ulaştı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Burdur İl Başkanlığında düzenlenen "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" Türkiye Buluşmaları AK Parti İl Genel Meclisi'ne katıldı. Burada Bakan Işıkhan tarafından partiye yeni katılan vatandaşlara rozet takdimi gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, "Biz kültür çeşitliliğini, medeniyetimizin sahip olduğu değerli bir hazine sayıyor, Burdur'un hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için bir katma değer olarak görüyoruz. Tarihi ve kültürel niteliklerinin yanı sıra; ülkemizin tarımına ve turizmine de önemli katkılar sunan ilimiz, Akdeniz'in bereketiyle yoğurulmuş bu havzada önemli bir potansiyele de sahiptir. Salda Gölü başta olmak üzere birçok tabiat harikası vesilesiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu bölge tam anlamıyla bir cazibe merkezi konumunda. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için, Burdur'un kalkınmasına ivme kazandırmak için inşallah bundan sonra daha etkili adımlar atacağız. Bir taraftan şehrin potansiyelini ortaya çıkarırken diğer yandan da sahip olduğu güzellikleri koruyup yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Burdur ilimizde, 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla aktif sigortalı sayısı yaklaşık 80 bine ulaşmıştır"

Kalkınmanın yerelden başladığını çok iyi bildiklerini belirten Bakan Işıkhan, "23 yıldır sorumluluğunu üstlendiği her il ve ilçede devrim niteliğinde adımlar atan AK Parti olarak biz, devlet olarak tüm ilçe ve beldeleriyle Burdur'umuzun yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar; eğitimden sağlığa, ulaştırmadan çalışma hayatına kadar pek çok alanda yaptığımız 60 milyar lirayı aşkın yatırımla, ne Burdur'u ne de Burdurlu vatandaşlarımızı asla kaderlerine terk etmeyeceğimizi göstermiş olduk. Şehrimizin çalışma hayatına yaptığımız yatırımlarla birlikte; Aktif sigortalı sayısını son; 23 yılda yüzde 71 seviyesinde artmayı başardık. Burdur ilimizde, 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla aktif sigortalı sayısı yaklaşık 80 bine ulaşmıştır. Öte yandan nitelikli ve kayıtlı istihdam seferberliğimiz kapsamında vatandaşlarımıza hem mesleki eğitim hem de iş kapısı açmaya devam ediyoruz. 2002 yılından bugüne kadar toplamda 70 bini aşkın vatandaşımızın Burdur'da iş sahibi olmasına vesile olduk. 2025 yılında ilk 8 ayda 6 bin 249 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Mesleki eğitim kurslarımızdan 4 bin 893 hemşehrimiz yararlanarak yeni bir meslek sahibi olmuş ve üretime katılmıştır. İşbaşı eğitim programlarımızdan; 6 bin 834 hemşehrimiz yararlanmıştır. İşverenlerimiz için de; bugüne kadar; 27 bin 367 işyerine ödenen toplam teşvik tutarı 1,3 milyar TL'yi aşmıştır. Bu çalışmalarımızın neticelerini; işgücü piyasasındaki istatistiklerde görebiliyoruz. 2024 yılı için açıklanan işgücü verilerine göre Burdur'da; İstihdam oranı; yüzde 52, işsizlik oranı; yüzde 4 işgücüne katılım oranı; yüzde 54,1 olmuştur. Bu veriler, Türkiye geneli verilerinden çok daha iyi seviyelerdedir. Bu anlamda ben Burdurlu hemşehrilerimizi, çalışanlarımızı, işverenlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Kalkınma sürecimizdeki bu olumlu seyrin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğinin de bir göstergesidir"

Dünyanın en ileri sosyal güvenlik hizmetlerinden birinin Türkiye'de bulunduğu söyleyen Bakan Işıkhan, "Genel sağlık sigortasından ücretsiz faydalanması için; Burdur'da 11 bin 732 vatandaşımızın GSS primi devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bugüne kadar olduğu bundan sonra da vatandaşlarımızın tamamının hayatına etki edecek çalışmaları, şehirlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak yatırımları sürdürmeye devam edeceğiz. Tabi şehirlerimizin çalışma hayatı ve ekonomisi güçlendikçe ülkemiz de istikrarla büyümeye devam ediyor. Son verilerle bir kez daha gördük ki Türkiye ekonomisi emin adımlarla yoluna devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettik ve böylece 20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük. Bu güçlü gidişat, istihdama da yansımaktadır.

İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak; 2 milyon 828 bine geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 8'e düştü. İstihdam edilenlerin sayısı; 32 milyon 582 bine ulaştı. Özellikle gençlerimizde işsizlik oranı; bir ayda neredeyse 1 puan azalarak yüzde 15'e geriledi. Üstelik tüm bu gelişmelerin, etrafımız ateş çemberiyle sarılı iken yaşanıyor olması, kalkınma sürecimizdeki bu olumlu seyrin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğinin de bir göstergesidir. Biz ülkemiz adına, bölgemiz adına ve yüzünü ülkemize çevirmiş tüm gönül coğrafyalarımız adına, geleceğimizden umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan son olarak, "İsrail'in son dönemde giderek şiddeti artan saldırganlığı, terör eylemleri ile karşı karşıyayız. İnsan hakları ve uluslararası hukuku hiçe sayarak yaptığı eylemler, bölgemizde ve dünyada çok ciddi sonuçlar doğurabilecek seviyeye ulaştı. İsrail kendi sonuna doğru koşar adım ilerliyor. Bu süreçte de biz Türkiye olarak; Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle her zamankinden daha güçlüyüz, daha hazırlıklıyız. Bu dönemde birlik olmak, beraber olmak, tek vücut olmak zorundayız. Bu beraberlikten rahatsız olan, Türkiye'nin ulaştığı güçten rahatsız olan, savunma sanayinin ulaştığı noktadan rahatsız olan, içimizden gibi görünüp kuyumuzu kazan birileri var. Balıklar rahatsız oluyor bahanesiyle füze denemelerine engel olmak isteyenler var, çelik kubbeden rahatsız olanlar var. Bu yüzden; sevgili genç kardeşlerim başta olmak üzere, yediden yetmişe tüm halkımızın yerli milli kalkınma mücadelemize destek vermesini, devlete, millete, liderimize güvenmesini istiyoruz. Bu düşüncelerle; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kalkınma hamleleri ile milletimizle dayanışma içerisinde ülkemizi yeni zaferlere taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Programa, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra, AK Parti Burdur milletvekilleri ve partililer katıldı. - BURDUR