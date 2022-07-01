Bakan Dönmez, Vali Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Sabah saatlerinde Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Beylikova İlçesi'nde bulunan dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi rezervini inceledi. Rezerv sahasındaki incelemelerinin ardından şehir merkezine inen Bakan Dönmez. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldı'ı makamında ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Eskişehir ziyaretine AK Parti İl Başkanlığı'nda devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Politika Erol Ayyıldız Fatih Dönmez Eskişehir Politika Haberler

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