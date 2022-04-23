Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ilk ayağı olan Uruguay'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretine başladı. Bakan Çavuşoğlu, 7 günlük ziyaretinin ilk durağı olan Uruguay'a geldi. Ziyaretine dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Ülkemizden Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirmek ve Montevideo Büyükelçiliğimizin açılışını yapmak üzere Uruguay'dayız" ifadelerini kullandı.

6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu

Çavuşoğlu Latin Amerika turunda Uruguay'ın ardından Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Brezilya IV. Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. - MONTEVIDEO

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