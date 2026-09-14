Bakan Bolat: Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır

KAYSERİ SANAYİ ODASI'NIN GECESİNE KATILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir ve Nevşehir'deki programlarının ardından Kayseri'ye gelerek Valiliği ziyaret etti. Ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Bolat, daha sonra Kayseri Sanayi Odası tarafından 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen '60'ıncı Yıl Sanayi Gecesi' programına katıldı. Geceye; Bakan Bolat'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılım sağladı. Bakan Bolat, burada yaptığı açıklamada, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik döneminde hükümetlerimiz Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası tutarında kamu yatırımları yapmışlardı. Siyasi istikrar, siyasi ve ekonomik ekonomik reformlar, doğru politikalar ve alınması gereken tedbirler, güçlü, liyakatli kadrolar, dürüst, çalışkan yönetimlerle Türkiye ekonomisi 7 kattan fazla büyüme gösterdi. Türkiye, dünya liginde 21'inci sıradan 16'ncı sıraya yükseldi" dedi.

'TÜRKİYE, 6 YIL ÜST ÜSTE 24 ÇEYREK BÜYÜDÜ'

İhraca rakamlarına değinen Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Bu yıl 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını inşallah hedefledik ve buna ulaşacağız sizlerin sayesinde. Bu yıl nisandan itibaren ihracatta gaza bastık ve ihracatçılarımızın büyük çabaları ve bizlerin hükümet olarak politikalarımız ve tedbirlerimizle, desteklerimizle nisan, haziran, temmuz, ağustos aylık rekorlar kırdık. Eylül'de de inşallah aylık rekor kıracağız. Yıl sonuna kadar da 282 milyar dolar hedefi, birkaç milyar dolar aşarak inşallah hedeflerimizi aşacağız. Bunları söylüyorum ama şu hatırlatmayı de yapmak istiyorum. 2019'da Covid'den hemen önce Türk sanayi 100 birimken şu anda Türk sanayi 130 birime ulaştı. Covid'den bu güne kadar Türkiye, 6 yıl üst üste 24 çeyrek büyüdü. İhracat sadece bir kelime değil; Yatırım, üretim, istihdam, ihraç onun için her ne suretle olursa olsun kırmızı çizgimiz ihracat diyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Sayın Bakanımızla birlikte Türkiye sanayisinin, ticaretinin ve esnafının ne ihtiyacı varsa hepsini gayretle savunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İHRACATIMIZ REKOR BİR SEVİYEYE GELDİ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Özellikle kobilerimize yönelik kredi kısıtlarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Finanslara ulaşım imkanlarının kolaylaşması lazım. Mobilya, tekstil başta olmak üzere ilave desteklere ihtiyacımız var. Emek yoğun sektörlerde. Burada başta Çin olmak üzere dış kaynaklı haksız ve yıkıcı rekabete karşı üreticimize destek verecek sanayi koruma stratejisinin hazırlanması lazım. Sağ olsun Ömer Bolat Bakanımızla birlikte ihracatta rekorlar desteklerin sayesinde sağlandı. Bu sayede mal ve hizmetlerde ihracatımız tarihimizde rekor bir seviyeye geldi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanayicilere ödül verildi.

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı