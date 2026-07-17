Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Belçika Diyanet Vakfı'nı ziyaret etti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Belçika Diyanet Vakfı'nı ziyaret ederek, vakıf yöneticileriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel temaslarımız kapsamında; Belçika Büyükelçimiz Sayın Görkem Barış Tantekin ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçimiz Sayın Yaprak Balkan ile birlikte Belçika Diyanet Vakfı'nı ziyaret ederek vakıf yöneticileriyle bir araya geldik. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve sosyal dayanışma çalışmaları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Gönül coğrafyamızla bağlarımızı güçlendiren, milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan tüm çalışmaları kıymetli buluyor; bu hizmetlerde emeği geçen vakıf yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, ayrıca TİM, DEİK, TOBB, TÜSİAD, TÜRKONFED ve KAGİDER'in Brüksel'de yerleşik temsilcileri ile bir araya geldi. Bolat, "AB kurumları ve iş dünyası ile temaslarımızı birlikte değerlendirdik; AB'nin son dönem yatırım, sanayi ve ticaret politikaları ışığında Gümrük Birliği'nin işleyişini ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini ele aldık. Köklü ve çok katmanlı Türkiye-AB ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için her zaman olduğu gibi her sahada birlikte ve etkin varlık gösterme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı