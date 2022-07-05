Bakan Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı - Haberler

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Bakan Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vedat Bilgin İŞKUR Politika Haberler

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