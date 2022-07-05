Bakan Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı.
Bakan Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na katıldı.
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