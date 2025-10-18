Bakan Bayraktar: Kendi petrolünü, doğal gazını üreten Türkiye, çok daha güçlü bir ülke olacak (2)

'ARTIK BU DAĞLARDA ROKET SESİ DEĞİL RAKET SESİ DUYACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik 1 Petrol Sahası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Roketlerin Sesi Yerine Raketlerin Sesi' projesinin tanıtım etkinliğine katıldı. Burada kurulan kortta tenis oynayan Bakan Bayraktar, daha sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 73 kadın mühendisle birlikte sahadaki petrol kuyusunu inceledi. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak için çok önemli projelerin yürütüldüğünü ifade ederek, "Özellikle bazı özel günlerde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizi almak için buradaydık. Bundan kısa bir süre önce, bu yıl 19 Mayıs'ta yine burada gençlerimizle birlikte bir yürüyüş yaptık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız dahil olmak üzere milletvekillerimizle beraber buradaydık. Bugün de yine özel bir gün için buradayız. Buradaki faaliyetleri yerinde görmek için. Tabi bizim işimiz enerjiye dair, insana dair bir iş. Biz insanımızın 7/24 kesintisiz enerjiye ulaşması için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Aynı zamanda ülkemizi bu anlamda enerjide bağımsız kılmak için de çok önemli projeler yürütüyoruz. Bunların örneklerinden bir tanesi Türkiye'nin en büyük petrol keşfini gerçekleştirdiğimiz Gabar'daki petrol üretimimiz. Tabii insana dair yaptığımız bu işte, bu işin merkezinde aslında yine kadınlarımız var. Çünkü esas itibariyle burada birçok kadın çalışanımız var. Türkiye'nin her yerinde Karadeniz'deki gaz sahasında çalışmalarımız var. ve Türkiye'nin her yerinden bugün buraya gelmiş mühendis hanımefendiler var. Onlar da bu büyük projeyi ülkemiz için iftihar vesilesi olan bu projeyi yerinde görmek için buradalar. Dolayısıyla hem o programı gerçekleştirmek hem de biraz önce yine şahitlik yaptınız. Çocuklarımızla artık bu dağlarda roket sesi değil raket sesi duyacağız. Gençlik Spor Bakanlığımızın organizasyonunda çok güzel bir programı gerçekleştirdik" dedi.

'ARTIK GENÇLERİMİZİN GÖZÜNDE GELECEĞE DAİR HAYALLER VAR'

Gabar Dağı'nda büyük çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin en önemli projesi. Cumhuriyet tarihimizin Türkiye Yüzyılı'na bizleri götürecek en önemli projesi. Bu anlamda da her zaman şunu söylüyoruz. Burada özellikle son 4 yıldır petrolün keşfi ile ve üretimi ile başlayan süreç, bize Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu çok kısa bir kesiti, adeta fragmanı gibi sundu. Bu dağlar terörün kol gezdiği girilemeyen, gidilemeyen yerlerdi ama şimdi burada da yaklaşık 3 bin 500 insanımıza ki bunların büyük çoğunluğu Şırnak'ın kendi çocukları, teknisyenleri, mühendisleri, başta onlar olmak üzere iş kapısı, istihdam kapısı oldu. Dolayısıyla beraberinde burada birlikte çalıştığımız önemli bir ekosistem var. Dolayısıyla artık dağlarda büyük bir faaliyet var, büyük bir çalışma var, büyük bir umut var şehrimizde. Dolayısıyla artık gençlerimizin gözünde geleceğe dair hayaller var. Bunu görmek açısından da Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu görmek açısından da önemliydi. Tabii kadınlarımız bizim bu faaliyetlerimizde bizim çalışma arkadaşlarımız. Ama bir taraftan da bizim bu faaliyetlerimizi aslında en iyi anlatabilecek insanlar. Dolayısıyla bütün Türkiye'ye, buraya her zaman herkesi getirmemiz mümkün değil. Ama sizler inşallah bizlerin bir anlamda gönüllü elçileri olarak, bir de mühendisler olarak buradaki teknik çalışmaların ne kadar ehemmiyetli ne kadar zor olduğunu ne kadar güçlükle yapıldığını da en iyi anlayacak insanlar olarak sizler de geldiniz, şeref verdiniz. Dolayısıyla size bu anlamda çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE BİR PETROL ÜRETMİŞ OLDUK'

Gabar Dağı'nda günlük 80 bin varil petrol üretildiğini belirten Bakan Bayraktar, "Tabi enerjiyi üretiyoruz. Enerjiyi herkesle paylaşıyoruz ve tabi ki en önemli kullanıcılarımız, nihai tüketicilerimiz özellikle evlerde hanımefendiler. Onların enerjiyi daha verimli kullanması, onların enerjinin kıymetini daha iyi biliyor olması bizler için artı bir değer. Gabar projemiz, Gabar'daki petrol üretimimiz büyük bir kararlılıkla, hızla devam ediyor. Yaklaşık 80 bin varil günde burada petrol üretiyoruz. Bugüne kadar 3 milyar doların üzerinde bir petrol üretmiş olduk. 3 milyar dolarlık bir petrolü üretmiş olduk. İnşallah yeni keşiflerle, yeni rezervlerle bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz çok net. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide ülkemizi mutlaka bağımsız kılacağız. Türkiye'de enerji bağımsızlığı ekonomik bağımsızlık demek. İnşallah Gabar'daki faaliyetlerimiz, Karadeniz'deki ürettiğimiz doğal gaz, Türkiye Petrolleri, TPIC, buradaki bütün çalışma arkadaşlarıma, sizlerin şahsında da onlara teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir vazifeyi 7/24 gece gündüz burada kesintisiz bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah bu üretimimiz artarak devam edecek. Şırnak'a bu getirdiğimiz umut, bu getirdiğimiz çalışmaların neticesinde de daha da büyüyerek inşallah bir petrol kenti, bir enerji başkenti olacak diyoruz Şırnak. Dolayısıyla bu vesileyle ben hem misafir mühendis kadınlarımıza, Kadın Kolları Genel Başkanımızın şahsında onun ekibine ve buradaki bütün katılımcılar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

'CHP'Lİ BELEDİYENİN MAHKEMEYE BAŞVURULARI VAR'

Eskişehir'de keşfedilen nadir elementler ile ilgili CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları durdurmaya yönelik başvurusunun olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Nadir toprak elementlerini de yine bu enerji bağımsızlığımızda ve ülkemizin hakikaten oyun değiştirici etkisi olan bir konu olarak görüyoruz. Bu konuda çalışmaları yapan, oradaki rezervi bulan, inşallah pilot tesisini kuran ve şimdi endüstriyel tesisi kuracak olan da yine bizleriz. Biz bu vizyonla hareket ediyoruz. Ama bugün Şırnak'taki üniversitedeki programda ifade ettim. Bütün bunları biz yaparken bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi, oradaki çalışmaların geciktiğinden dem vuruyor. Bugün konuşmamda da ifade ettim. Belki biz birazdan sizlerle de paylaşırız. Ama aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu projenin oradaki pilot tesisin kurulumuyla alakalı mahkemeye başvurusu, onu durdurmakla alakalı başvurusu var. Bu belgeyi de sizlerle, sizler vasıtasıyla kamuoyumuzla paylaşırız. Ki kimin bu konuyu istismar ettiği, kimin ortada aslında bir iş olmasın tarafında olduğunu milletimiz bir kez daha görecek."

Sekvan KÜDEN-Selim KAYA/ŞIRNAK,