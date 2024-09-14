Bakan Bak: 'Avrupa'da En Büyük Modern Tesislere Sahibiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, partisinin 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Edirne'ye Kentte ilk olarak Meriç Nehri kıyısında bir tesiste basın mensuplarıyla buluşan Bak, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Bakan Bak'a, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Konçagül, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, AK Parti Edirne Milletveki Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti MKYK Üyesi Sibel Betül Birer eşlik etti.

'AK PARTİ, MİLLETİ DİNLEYEN BİR PARTİDİR'

Daha sonra düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' toplantına katılan Bakan Bak, 22 yıllık iktidarı boyunca milletten aldığı bilgileri ve hedefleri hizmete dönüştürdüklerini söyledi. Bak, "Seçimlerden sonra AK Parti, kendi teşkilatlarıyla beraber bir yenilenme süreci içerisinde olmak üzere 'Türkiye Buluşmaları' çerçevesinde, tüm Türkiye'de, illerde, sivil toplum kuruluşlarını, gençleri, kadınları, şehitleri, gazileri, dernekleri ve esnafları ziyaret ederek onlarla buluşuyor. Bugün de Edirne'de bunu gerçekleştireceğiz. Her zaman halkımızla, milletimizle birlikteyiz. AK Parti'nin en önemli özelliği bu. Milletin partisi ve milletin içinden gelen, 'muhtar bile olamaz' dedikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarıyla kurduğu ve son 22 yıldır Türkiye'yi değiştiren dönüştüren, hizmetlerle, eserlerle bütünleştiren bir parti. Geçen hafta MKYK toplantısında alınan karar çerçevesinde teşkilatlarımızın kongre süreçleri başlatıldı. Bu süreç içerisinde de öncesinde yine milletle buluşma süreci yaşanmaktadır. O yüzden AK Parti, her zaman kendini yenileyen, sokağı dinleyen, esnafları ve gençleri dinleyen ve milleti dinleyen bir partidir" dedi.

'BİNLERCE TESİS YAPILDI'

Bakanlık olarak uyguladıkları çalışmaları anlatan Bak, "180 bin olan yurt kapasitesini 980 binlere taşıdık ve burada gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak devletimiz sağlıyor. Hizmetlerimizi arttırıyoruz. Büyük bir barınma gücüne sahip Kredi Yurtlar Kurumu'nu yönetiyoruz. Yerleştirme süreci böyle devam ediyor. Malumunuz, Kredi Yurtlar Kurumu 6 Şubat depremlerinde ve ondan sonraki pek çok afette ve sel baskınında yurtlarımız milletimizin hizmetinde oldu. Yaklaşık 1, 5 milyon vatandaşımız bu deprem sırasında yurtlarımızda kaldı. Hem vatandaşlarımızı orada misafir edip, devletin güvenli tesislerinde onları misafir ettik. Bu süreçte de çok önemli bir rol oynadı yurtlarımız. Onun dışında tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle de çok şanslıyız. Gençlerle olan diyalog nedeniyle de çok şanslıyız. Binlerce tesis yapıldı. Halı sahalardan tutun, tenis kortlarına, basketbol sahalarına, voleybol sahalarına, kapalı spor salonlarına, yüzme havuzlarına, stadyumlara kadar tesisler yapıldı. Her tarafta bu tesislerin eserleri gözüküyor. Bir yandan da bu tesisleri yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'AİLELERDEN ÇOK BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR'

Ülke genelinde 700'e yakın yarı olimpik havuz yapıldığını, 200 havuzun da inşaatının devam ettiğini anlatan Bakan Bak, "Tabii yine envantere baktığınız zaman 700'ün üzerinde yarı olimpik havuz yapılmış. İnşaatı devam eden yaklaşık 200 tane var. 1000 tane yüzme havuzu inşa edilmiş ve edilmeye devam ediliyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde yaklaşık 11 milyon çocuğunuza yüzme öğretmişiz. Onları okullardan alıyoruz, yüzme havuzlarına götürüyoruz, yüzme öğretiyoruz. Ailelerden çok büyük bir teveccüh var. Çocuklarını alıp, yaz spor okullarına getiriyorlar. Kış spor okullarında da yüzme ve diğer branşlardaki faaliyetlerle milletimizin ve gençlerimizin hizmetindeyiz. Avrupa'da en büyük modern tesislere sahip olan bir ülkeyiz. Biliyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ile İtalya beraber organize edecek. Bu organizasyonu almamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi de spor altyapısının çok güçlü olması. Sporda gerçekten yaptığımız yatırımlar, ortaya konulan başarı, dünya çapında" dedi.

'PARALİMPİK TAKIMIMIZ İNANILMAZ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ'

Olimpik ve Para Olimpik milli takımların olimpiyat oyunlarındaki başarılarına değinen Bak, "Olimpik takımımız 3 gümüş, 5 bronz madalya; 8 madalya aldı. Paralimpik takımımızda 6 tane altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya olmak üzere 28 tane madalya aldı. Gerçekten Paralimpik Takımımız inanılmaz bir performans gösterdi, başarı gösterdi. Tabii bunun sebebi şöyle değerlendirebiliriz. Engellilere, engelli vatandaşlarımıza en büyük hizmeti yapan AK Parti iktidarı. Daha önceleri evlerde çocuklarını saklayan ailelerden şimdi sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve partimizin politikaları çerçevesinde engelli vatandaşlarımıza büyük destek veren bir iktidardır, AK Parti. Bunun sonucunda aileler çocuklarını spora yönlendirdi. Onları federasyonlarımız vasıtasıyla, spor kulüplerimiz vasıtasıyla spora yönlendirdik. Onların yaşam azimlerini, yaşam mücadelelerini ve yaşamdan keyif almalarını sağlayacak bir iyileştirici gücü olan sporu onlarla buluşturduk. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hepsinin yaşamlarında karşılaştıkları hikayeler var. Bu hikayelerin sonucunda elde ettikleri başarılar var. O yüzden engelliler ve aile konusunda, yaşlılar konusunda, onların bakımı konusunda inanılmaz işler yapıldı" diye konuştu.

'AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR'

Spora yapılan yatırımların karşılığını aldıklarını söyleyen Bak, "Sporun toplumdaki yerini biliyoruz ve spor yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Edirne'de özellikle dezavantajlı bölgelerde yaptığımız yatırımlarla, projelerle çocuklarımızın sporla buluşmasını sağladık. Valilikle yaptığımız proje çerçevesinde onların sporla buluşmasını sağladık. Bu vesileyle turnuvalar gerçekleşiyor. Sonuç şöyle oldu; suç oranları azaldı. Bakıyorsunuz hayata dokunuş, hayatın içerisinde olmak açısından spor, çok çok önemli bir süreç. O yüzden sporun bu iyileştirici gücünü kullanmaya devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda da gerçekten Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda mücadele yapıyoruz. Yine bu noktada gençlerimizin kötü alışkanlıklarını uzaklaştırması açısından spor etkin bir rol oynuyor. Sporla bu süreç çok daha başarılı bir şekilde yürütülüyor. Dolayısıyla onların spor vesilesiyle kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamak bizim görevimiz. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın antrenörleri ve kulüplerimize çok büyük iş düşüyor. Amatör spor kulüplerine çok iş düşüyor. Dolayısıyla onlarla beraber çalışmaya, onları desteklemeye devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu noktada kulüplerimizde bu süreçleri etkin bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

'KATLİAMI, SOYKIRIMI LANETLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede çok önemli liderlik yaptığını söyleyen Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten Türkiye'nin bölgedeki konumu nedeniyle de çok önemli bir liderlik gerçekleştiriyor. Malumunuz coğrafya zor. Bu coğrafyada yaşanan bütün krizlerde etkin rol oynayan bir Türkiye var. Rusya-Ukrayna krizini düşündüğünüz zaman. Gerçekten bölgemizdeki bu krizlerde sorunları çözen, sorunları çözme iradesi gösteren ve özellikle de ekonomik krizinde tahıl koridorunu açan, Afrika başta olmak üzere diğer coğrafyalarındaki insanların gıdaya ulaşmasını sağlayan çok çok önemli adımlar atan bir liderlik sergiledi. Yine Gazze'de yaşananları hepimiz görüyoruz. Oradaki Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Oradaki katliamı, soykırımı lanetliyoruz. ve yine sesini çıkartan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Yine Birleşmiş Milletler kürsüsünden; 'Dünya beşten büyüktür' diyen kendisi. O yüzden böyle bir liderle çalışmak, AK Parti çerçevesinde hem milletvekilleri olarak hem de teşkilatlarımız olarak gurur duyuyoruz. O yüzden yine milletin sesi olmaya devam eden bir lider var. AK Parti de milletin sesi. Yine Cumhur İttifakı'yla beraber gerçekten ülkemizin bütünlüğü için çalışmayı yürüten bir AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi var. Cumhur İttifakı'nın bu gücü var. O da çok çok önemli" şeklinde konuştu.

Bakan Bak, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. Toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Meriç Nehri'nde bugün başlayan Balkan Kürek Şampiyonası'nı izlemek üzere ayrıldı.