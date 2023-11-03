Bakan Bak: Öğrencilerimizin yüzde 96'sı yurtlarımıza yerleşti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu yıl başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sı yurtlarımıza yerleşti. Yerleştirme sürecimiz devam ediyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 mali yılı bütçeleri görüşüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığının bütçesi ile ilgili komisyona sunum yaptı. Bakan Bak, 81 il, 319 ilçede 474 gençlik merkezinde eğitimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe, spordan sanata her alanda, gençlerin talep ve ihtiyacına cevap verecek içeriklerle gençlerin yanında olduklarını belirtti. Gençlik merkezlerinin, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu bir misyon üstlendiğini vurgulayan Bakan Bak, "2002'de 9 olan gençlik merkezi sayısını 2023 ekim ayı itibarıyla 474'e yükselttik. Bu merkezlere şu an 3 milyon 485 bin 990 gencimiz üye. 2023 ekim ayı itibarıyla genç ofis sayımız 339" dedi.

'SPOR, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ARACIDIR'

Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında yürütülen faaliyetlerin tamamının bağımlılığın her türüyle mücadele etmekte en etkili unsur olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Spor; başlı başına bağımlılıkla mücadele aracıdır. Gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız ve spor tesislerimizden yararlanan 500 binden fazla genç ve sporcumuza bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri verildi. Bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında ülke genelinde gençlik merkezlerimizde toplam 2 milyon 440 bin 227 sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirdi. Bu faaliyetlere toplam 27 milyon 475 bin 807 katılım gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Bakanlıkça yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen yıl 170 psikolog ve sosyal çalışmacıya eğitici eğitimi kapsamında bağımlılığa yaklaşım eğitimi verildiğini aktaran Bakan Bak, bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin, "Gençlik Radyosu yayınları aracılığıyla yapılan önleyici bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl 6 milyon 823 bin 749 dinleyiciye ulaştık" dedi.

Bakan Aşkın Bak, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacaklarını hatırlatarak, "Aynı zamanda gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği 'Genç Kart' projemizi hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'SPORCULARIMIZ 6 BİN 231 MADALYA ALDI'

Bakan Bak, bu yıl sporcuların katıldıkları uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya aldığını söyleyerek, "Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 9 dalda 42 kota kazandık. Paris2024 Paralimpik Oyunları'na ise 8 branşta 35 kota kazandık. Sporcularımız 3'ünc Avrupa Oyunları süresince 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalya alarak, daha önce gerçekleştirilen iki Avrupa Oyunundan da daha fazla madalya kazanmış oldular. Böylece 2023 Avrupa Oyunları en çok madalya aldığımız Avrupa Oyunları oldu. A Milli Futbol Takımımız Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Filenin sultanları, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Brezilya'da düzenlenen 2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonasında Golball Genç Kadın Milli Takımımız Dünya Şampiyonu oldu" dedi.

Bakan Bak, şu ana kadar 395 adet çelik konstrüksiyon yüzme havuzunu ülkeye kazandırdıklarını belirterek, "Bakanlığımıza ait 43 adet stadyum projesinden 38 adedinin yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. 5'inin ise yapım çalışmaları devam ediyor. 2023 yılı sonuna kadar 75 adet gençlik ve spor tesisinin daha yapım işini tamamlayarak hizmete almış olacağız. Yeni tesis yapımı ile beraber mevcut tesislerimizin bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz" dedi.

'SORUMLULUAR CEZALANDIRILACAK'

Bakan Osman Aşkın Bak, 26 Ekim'de Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Zeren Ertaş'ın asansör kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili, şöyle dedi:

"Acımız büyük. Zeren, hepimizin evladıydı. Bu kayıptan duyduğum derin kederi öncelikle ifade etmek isterim. Tüm tesislerimizde olduğu gibi Bakanlığımızın 830 yurdunda da periyodik asansör bakım ve denetimleri gerçekleşmektedir. Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı 13 Temmuz 2023'te yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023'tür. Bütün belgeler, evraklar elimizde mevcut. Olay artık adli makamlardadır. Evladımızı geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ama sorumlular muhakkak en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu olay; üzerinden siyasi rant devşirilecek, suiistimal edilecek bir olay değil. Acı hepimizin acısıdır. Evlat hepimizin evladıdır. Ama suiistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum."

Aileyi ziyaret ettiklerini hatırlatan Bakan Bak, "Ailemizin bu olayın provoke edilmemesi yönünde bir beyanı var. Zeren kızımızın babası Akın Bey'in sözlerini ve ricasını ayniyle paylaşmak istiyorum: 'Devletimiz merhametli yüzünü gösterdi, şimdi adaletli yüzünü göstermesini bekliyoruz. Yurtlardaki kardeşlerime ağabeyleri olarak sesleniyorum; kötü insanların emellerine alet olmasınlar.' Sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecektir" dedi.

Bakan Bak ayrıca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek" değerlendirmesinde bulundu.

'YERLEŞTİRME SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR'

Bakan Aşkın Bak, yurtların kapasite durumu ile ilgili de son güncel verileri paylaşarak, "Yaklaşık 1 milyonluk bir nüfusa yurt hizmeti sağlıyoruz. Bu hizmetlere barınmadan sağlığa, yemekten sosyal etkinliklere her şey dahil. Her ayrıntıya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. 81 il 260 ilçede bir gurur abidesi gibi yu¨kselen 830 öğrenci yurdumuzla, 955 bin yatak kapasitesiyle du¨nyanın en bu¨yu¨k, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz. Bu yıl başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sı yurtlarımıza yerleşti. Yerleştirme sürecimiz devam ediyor. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen; tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Bakanlığımıza 2023 yılında yurt yapımları için 3 milyar 373 milyon TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup, yıl içinde eklenen ödeneklerle birlikte toplam yatırım bütçesi 5 milyar 362 milyon 714 bin 248 TL'ye ulaşmıştır. 24 adet 25 bin 232 kapasiteli yurt projesinin ihale çalışmaları, 42 adet 39 bin 883 kapasiteli yurt projesinin proje çalışmaları, 36 adet 44 bin 51 kapasiteli yurt projesinin ise yapım çalışmaları devam etmektedir" dedi.