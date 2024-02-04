Bahçeli: CHP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması, demlenmek yerine demokratlaşması ve faşizan çizgiden uzaklaşması lazımdır. CHP'nin köküne ve kimliğine dönüş yapması demokrasi hayatımız adına da akut ve elzem bir ihtiyaçtır." dedi.

Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" sloganıyla düzenlenen açık hava toplantısında, bir mizah programında gazilere hakaret edilmesinin, Cumhuriyet'in ilanı için darbe iftirası atılmasının çok dikkati çekici provokasyonlar olduğunu, bunların kaynağının dışarıda olduğunu kaydetti.

Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı çalışmaları hatırlatarak Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği bu dönemde bir dizi film vasıtasıyla 'Dilber' karakterinin servis edilmesinin de zamanlama itibarıyla manidar bir komplo emaresi taşıdığını savunan Bahçeli, "Gazze'de süren insani felaketler, Orta Doğu'da körüklenen silahlı çatışmalar, ABD ile İran arasındaki sertleşen gerilim, mücavir bölgelerde terör örgütlerinin yuvalanması etrafımızdaki tehdit kuşağının gittikçe genişlediğine, buna karşı da bütün milli güç unsurlarımızla müteyakkız olmamız gerektiğine işaret etmektedir." diye konuştu.

"Yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç ortadadır"

Can Atalay hakkında Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin kararı TBMM'de okunurken ortaya konan protesto gösterilerinin adap ve edebe uymadığını, demokratik bir hak olarak gösterilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, Yargıtay tarafından onaylanan hükmün uygulanmasından başka seçeneğin kalmadığını kaydetti.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi vesayetçi bir tutumla, anayasaya aykırı şekilde, tarihi bir hatanın faili olarak, Atalay'la ilgili hak ihlali kararı vermiş ve tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Kriz ve kutuplaşmanın asıl mimarı, asıl tahrikçisi Türkiye'nin karşısındaki mihrak olan Anayasa Mahkemesidir. Nerede bir hain, nerede bir terörist ve suçlu varsa Türkiye'nin varlığına, birliğine ve egemenlik haklarına kim husumet besliyorsa Anayasa Mahkemesi onların hizasındadır ve onların lehine hak ihlali kararlarını cömertçe açıklamaktadır. TBMM, Anayasa Mahkemesinin tahakkümcü ve skandal kararına boyun eğmeyerek söz konusu şahsın milletvekilliğini düşürmüştür. Altını çizerek ifadeye mecburum ki Meclise düşen sorumluluk evvelemirde, anayasadaki çelişkileri ortadan kaldırmaktan ziyade, milli iradenin onurunu, adalet ve hukuk namusunu korumak, kollamak, sonuna kadar da sahiplenmektir. Yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç ortadadır."

TBMM'yi şiddet ve nefret arenasına çevirip demokratik işleyişe kast edenlerin milletin iradesine rest çektiklerini, Gazi Meclise yapılan saygısız, nezaketsiz ve art niyetli müdahalelerin karşısında olduklarını bildiren Bahçeli, "Bir yanda bölücü terör örgütünün emellerine sarılmaktan ve DEM'cilerin kuklası olmaktan utanmayanlar, diğer yanda Manisa'nın sokak aralarında yürümeye, insan ve toplum içine çıkmaya yüzleri kalmayanlar mefluç haldedir, üstelik perişanlıklarını gizlemeyecek bir durumdadır." dedi.

"Demlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokağı adres göstererek ateşle oynadığını, sipariş konuşmalarla yıprandığını ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:

"Demlenmiş CHP komaya girmiş. Demlenmiş CHP kontrolden çıkmış. Yasal ve anayasal bir prosedürün ikmalini darbe diye tanımlamak eğer cehalet değilse biliniz ki vatana, millet, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclise hakarettir. Meclise hakaret etmek millete hıyanettir. CHP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması, demlenmek yerine demokratlaşması ve faşizan çizgiden uzaklaşması lazımdır. CHP'nin köküne ve kimliğine dönüş yapması demokrasi hayatımız adına da akut ve elzem bir ihtiyaçtır. Aziz Manisalılar, Manisa'nın evladı olan Özgür'e özgürce sahip çıkın, demlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin."

Bahçeli, 8 ay evvel Türkiye'yi birlikte yönetmek için beraber hareket edenlerin bugün birbirlerine demedik laf bırakmadıklarını kaydederek, "Allah ülkemizi zillet ittifakından korumuştur. Hakikaten de verilmiş sadakamız varmış." diye konuştu.

Yerel seçimlerde Manisalılardan destek isteyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart'ta sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz aynı zamanda Türkiye'nin üzerindeki hain planları silip atacaksınız. Sadece belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlemeyeceksiniz aynı şekilde küresel ve bölgesel oyunları elinizin tersiyle iteceksiniz."

Mitingde Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ve ilçe adayları da vatandaşları selamladı.

(Bitti)