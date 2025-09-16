BAE ve Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Al Nahyan, temasları kapsamında işgalden kurtarılmış Şuşa şehrinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Liderler, önce ikili ve ardından heyetlerin katılımı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Nahyan'ın Azerbaycan'a ziyaretinin Azerbaycan ve BAE arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını belirten Aliyev, "Biz sizinle hem Azerbaycan'da hem de BAE'de sık sık görüşüyoruz. Bugünkü ziyaretiniz özel bir önem taşıyor. Çünkü siz Karabağ'a, işgalden kurtarılmış topraklara geliyorsunuz ve bu bizi, bütün Azerbaycan halkını çok memnun ediyor. İlişkilerimiz kardeşlik, dostluk üzerine kuruludur. Bugün imzalanmış çok sayıda belge ilişkilerimizi yeni bir seviyeye yükseltecektir. İmzalanmış her bir belge büyük önem taşımaktadır. Onların arasında özellikle Kapsamlı Stratejik Ortaklık Hakkında Ortak Bildiri'yi belirtmek isterdim. Bu, siyasi ilişkilerimizi en yüksek zirveye çıkaran bir belgedir. Siyasi ilişkilerimiz çok başarılı bir şekilde gelişiyor. Biz her zaman uluslararası kuruluşlarda birbirimizin yanındayız, birbirimizi destekliyoruz" dedi.

Son zamanlarda gerçekleştirilen karşılıklı yatırımların çok sevindirici olduğunu belirten Aliyev, "Petrol-gaz alanında iş birliği derinleşiyor. Bugün imzalanan belgeler arasında ulaştırma sektöründeki işbirliği büyük bir perspektife sahiptir. Özellikle ülkenize ve şirketlerinize minnettarız ki, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönünde bize çok büyük destek verdiler. BAE şirketleri burada bizim stratejik ortaklarımızdır, başlıca yatırımcıdır ve Azerbaycan'da hizmete açılmış ilk Güneş Enerji Santralinin inşası ve yatırımları ülkenizin desteği sayesinde mümkün olmuştur. Biliyorsunuz ki, planlarımız daha geniştir. Birkaç gigawatt yenilenebilir enerji türünün yakın gelecekte Azerbaycan'da üretilmesi, bizzat sizin talimatınız ve ülkenizin şirketlerinin faaliyeti sayesinde mümkün olacaktır. Diğer yatırım odaklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bugünkü heyetlerin birleşimi zaten başlı başına bir göstergedir. Bu, ilişkilerimizin ne kadar çok yönlü, ne kadar derin, samimi ve verimli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"BAE ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler son on yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde gelişmiştir"

Bu yılın Temmuz ayında BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki görüşün çok verimli geçtiğini ve BAE ile Azerbaycan arasındaki ikili iş birliğin yeni bir aşamasının temelini attığını belirten Al Nahyan, "İnşallah, ikili iş birliğimiz ve ilişkilerimiz, dostluğa, hayır ve berekete dayanan bağlarımız, ülkelerimizin ve halklarımızın refahının daha da artması yönünde devam edecektir. Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, BAE ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler son on yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde gelişmiştir ve özellikle de petrol dışı sektörde ticaret hacmi 2024 yılında 2,24 milyar dolara kadar artmıştır. Temmuz ayında ülkelerimiz kapsamlı ekonomik iş birliği hakkında bir anlaşma imzalandı. Bu belge ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmıştır. İnşallah, bu anlaşmanın ortak ekonomik hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok büyük etkisi olacaktır. Biz BAE'de bu iş birliğini genişletmeye devam etmekte kararlıyız, özellikle de gelişim sektörüne ait olan ekonomi ve yenilenebilir enerji, gıda güvenliği, kültür alanlarında ve elbette diğer önemli alanlarda. Çünkü bu alanlar geleceğimiz için çok büyük sonuçlar vaat etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, dost ülkenizle ikili ilişkilerimizi güçlendirmek ve genişletmek için özel ve büyük bir ilgimiz var, onu daha yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Biz her iki tarafa da fayda sağlayacak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacak yeni iş birliği fırsatlarının daima arayışındayız" diye konuştu.

Azerbaycan ve BAE'nin enerji alanında bugüne kadar elde ettikleri ilerlemeden mutluluk duyduğunu belirten Al Nahyan, "Hiç şüphe yok ki, bugün ülkelerimiz arasında kapsamlı stratejik ortaklığa dair imzalanmış bildiri, her iki tarafın ilişkilerini daha da geliştirme ve daha yüksek seviyeye çıkarma iradesini yansıtmaktadır. Azerbaycan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kültür alanındaki iş birliğinin büyük önemi vardır. Çünkü bu alan ikili ilişkilerin gelişmesinin önemli bir yönüdür. Zira her iki ülke, kültürel değişimin halklar arası ilişkilerin ve iş birliğinin köprüsü olduğuna inanarak, kendi zengin, çok yönlü kültürel mirasını korumakta kararlıdır" dedi.

BAE'nin Kafkasya bölgesindeki barış ve huzurun sağlanmasına çok büyük önem verdiğini belirten Al Nahyan, "Azerbaycan başta olmak üzere bütün halkların menfaati için bölgedeki bütün ülkelerle ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmekte kararlıdır. Bu bağlamda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması yönünde elde edilen başarıların ve olumlu gelişmelerin devamını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle devletimizin, bölgede barışın ve huzurun sağlanmasına, buradaki halkların barış içinde yaşamasına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile BAE arasında çeşitli alanlarda toplamda 14 iş birliği anlaşması imzalandı. Törene Cumhurbaşkanı Aliyev ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan katıldı. İmzalanan anlaşmalar arasında siyasi strateji ortaklık, enerji, ulaştırma, ekonomi, sosyal, eğitimde yapay zeka kullanımı, kültür, turizm, medya, adli iş birliği ve gemi inşası yer aldı. - ŞUŞA