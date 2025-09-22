Azerbaycan, Yatırım Forumu'nda 144 Milyar Dolar Yabancı Yatırım Çektiğini Açıkladı

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Yatırım Forumu'ndaki konuşmasında, "Azerbaycan bugüne kadar petrol ve gaz sektöründe yaklaşık 144 milyar dolar tutarında yabancı yatırım çekti" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Uluslararası Yatırım Fuarı katılımcılarına kapılarını açtı. İlk defa düzenlenen fuara Azerbaycan ve farklı ülkelerden bakanlar, devlet yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. İki gün sürecek olan fuarda katılımcılar, yeni küresel rekabet modelleri hakkında bilgi edinmenin yanı sıra üst düzey temaslar kurma, stratejik anlaşmalar imzalama ve ortaklıklar geliştirme fırsatı yakaladı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 8 Ağustos'ta imzalanan tarihi anlaşmanın ve Zengezur (TRIPP) Koridoru'nun oluşturulmasının Güney Kafkasya ve Orta Asya'nın ekonomik potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Cabbarov, "Azerbaycan, bu bölgenin yalnız coğrafi olarak değil, aynı zamanda lojistik, enerji ve diğer alanlarda da doğal bir merkezi konumunda bulunuyor. Benim önerim, bu bağlamda Azerbaycan'ın ve bölgenin sunduğu değer teklifini gözden geçirmektir" dedi.

Azerbaycan'ın ekonomik faaliyeti teşvik etmekteki devam eden rolüne değinen Cabbarov, "Devletin temel görevi, ekonomide istikrarı sağlamak ve mali çerçeveyi sağlamaktır. Rakamları tekrar etmeye gerek yok bunlar ekonomimizin ve mali sistemimizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar açısından ise kamu-özel ortaklığı projelerinin (PPP) sayısının artacağını göreceğiz. Burada devlet sadece istikrar sağlayan değil, aynı zamanda yatırım ve iş fırsatlarını teşvik eden bir rol üstleniyor. Ayrıca bu projeleri hayata geçirmek için çeşitli araçlar da mevcut. Bazı projeler dost ülkelerle birlikte yürütülürken, bazıları tamamen ülke kaynaklarıyla gerçekleştiriliyor. Bu PPP projelerinden biri, bu oturumun ardından imzalanacak ve özel olarak duyurulacak. Avrupa pazarları, özellikle Avrupa Birliği ve içinde İtalya, Azerbaycan'ın başlıca ticari ve ekonomik ortakları olmaya devam ediyor. Bunun nedeni, Azerbaycan'ın petrol ve gazının Avrupa için büyük öneme sahip olmasıdır. Biz yalnızca bir ülkeye değil, toplamda 14 ülkeye enerji tedarik ediyoruz; bunların 12'si Avrupa ülkesi. Ayrıca, geleneksel enerji sektörüne ek olarak yenilenebilir enerji alanında da pek çok fırsat bulunmaktadır" dedi.

Azerbaycan 6 Gigawatt'dan fazla güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturmayı planlıyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da 2032 yılına kadar 6 Gigawatt'dan fazla güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin oluşturulmasının ve Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru'nun aşamalı olarak devreye alınmasının planlandığını belirtti. Şahbazov, "Azerbaycan-Türkiye-Avrupa ve Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan yeşil enerji koridoru projeleri de geliştiriliyor. Hem Nahçıvan hem de Ermenistan üzerinden hayata geçirilecek bu projeler, bölgenin Avrupa'ya entegrasyonunu güçlendirebilir ve Orta Asya ile bir köprü görevi görebilir. Azerbaycan, geleceğini bölgesel ve küresel ortaklarla güvene dayalı yakın iş birliğinde görüyor ve ortak çabalarla parlak bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor" dedi.

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ni uluslararası yatırımcılara açtığını ve Hazar'dan Akdeniz, Karadeniz ve Adriyatik'e uzanan enerji koridorları oluşturan ilk ülke olduğunu belirten Şahbazov, "Bugüne kadar 540 milyon ton Azerbaycan petrolü ve 53 milyon ton Orta Asya petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aracılığıyla dünya pazarlarına ulaştırıldı. Şu anda Orta Asya ülkeleriyle iş birliği yeni bir aşamaya giriyor. Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan arasındaki elektrik şebekelerinin ilk kez birbirine bağlanması planlanıyor. Bu, Trans-Hazar Enerji Koridoru'nun temelini oluşturacak ve bölgeyi yeşil dönüşümde lider konuma getirecek. Aynı zamanda, Azerbaycan bugüne kadar petrol ve gaz sektöründe yaklaşık 144 milyar dolar tutarında yabancı yatırım çekti" dedi. - BAKÜ