Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

MELİS YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün Ankara'da düzenlenen Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve Bağımsızlık Günü Resepsiyonu'nda, "Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalandığı her bir noktada işgal yıllarının izlerinin silinmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesini asli vazifemiz olarak görüyoruz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Ankara'nın kaderini Bakü'nün kaderinden ayrı düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz" dedi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise, "Güçlü ve istikrarlı Türkiye'nin başarılarının Cumhuriyetin 100. yılında da devamını diliyorum. Güçlü bir Türkiye, tüm kardeş halklar için, tüm Türk dünyası için önemlidir. Bu özel günde bir daha belirtmek isterim ki, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler sadece iki devlet arasında değil, kardeşlik ilişkileridir, tek millet, iki devlet ilişkileridir" diye konuştu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve Bağımsızlık Günü kapsamında Ankara JW Marriott Otel'de düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açış konuşmalarına geçildi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov şöyle konuştu:

"GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BİR TÜRKİYE'NİN BAŞARILARININ 100. YILINDA DA DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

"Topraklarımızı işgalden kurtardığımız İkinci Karabağ savaşında yanımızda hep kardeş Türkiye devletini ve insanını yanımızda gördük. Bu yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Azerbaycan ve Türkiye halkları depremin yaralarını beraber sarıyor.

Soyu bir, dili bir, dini bir olan haklarımız arasında yüzyıllardır süren kardeşliğimiz, her iki ülke liderlerinin siyasi iradesi ile bugün tarihin en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Müttefikliğimiz, 15 Haziran 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Şuşa Deklarasyonu ile resmileşmiştir.

Bu yıl aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını da kutluyoruz. Bu münasebetle kardeş Türk halkını içtenlikle tebrik ediyorum. Güçlü ve istikrarlı Türkiye'nin başarılarının Cumhuriyetin 100. yılında da devamını diliyorum. Güçlü bir Türkiye, tüm kardeş halklar için, tüm Türk dünyası için önemlidir. Bu özel günde bir daha belirtmek isterim ki, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler sadece iki devlet arasında değil, kardeşlik ilişkileridir, tek millet, iki devlet ilişkileridir."

OKTAY: DEPREM FELAKETİNDE YARDIMIMIZA İLK KOŞAN KARDEŞ AZERBAYCAN OLMUŞTUR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise şöyle konuştu:

"Sözlerimin başında her birinize Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ve kutlama dileklerini iletiyorum. İlham Aliyev'in istikrarlı liderliği ve Türkiye-Azerbaycan işbirliğine gönül vermiş Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tesis ettikleri samimi dostluk, Türkiye Azerbaycan ilişkileri için çok önemlidir. Türkiye ve Azerbaycan, tarihi bir, kültürü bir; dili ve inancı bir, derdi ortak sevinci bir iki kardeş ülkedir. Tarihte olduğu gibi bugün de aynı şekilde gönül birliği içindeyiz.

Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinde yardımımıza ilk koşan yine kardeş Azerbaycan olmuştur. Depremzede vatandaşlarımız için Azerbaycan'dan gelen tüm destekler ve Kahramanmaraş'ta temeli atılan Azerbaycan Mahallesi Projesi için, milletimiz adına yürekten teşekkür ediyorum.

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 6 MİLYAR DOLARI GERİDE BIRAKTI"

Dış politikadan savunma sanayine, ekonomiden ticarete, ulaştırmadan enerjiye, çevreden tarıma, birçok alanda işbirliğimiz yükseliyor. İkili ticaret hacmimiz 6 milyar doları geride bıraktı. Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar doları aştı. Ülkelerimizin olduğu kadar bölgemizin de istikrarı yolunda büyük projeleri de uygulamaya koyduk, koymaya devam ediyoruz. Beraber hayata geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Kars ve TANAP gibi projelerle kardeşlik temelinde refah ivmesi oluşturduk. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Karma Ekonomik Komisyon mekanizmalarımızla işbirliğimizi çok daha ileri götürmek için çalışmalarımız devam ediyor. İşbirliğimizi yalnızca ikili değil, üçlü-dörtlü formatlarda ve uluslararası kuruluşlarda da geliştirmeye devam ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı zamanın ruhuna uygun şekilde yine birlikte etkin hale getirmekteyiz. Tek millet, iki devlet, iki dost, iki kardeş ülke olarak her alanda ilişkilerimizi daha ilerilere taşıyacağız.

"ANKARA'NIN KADERİNİ BAKÜ'NÜN KADERİNDEN AYRI DÜŞÜNMÜYORUZ, DÜŞÜNMEYECEĞİZ"

Bölgede barışın perçinlenmesi için Ermenistan ile normalleşme sürecine de desteğimizi de verdik, Azerbaycan ile işbirliği içinde. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına nasıl destek olduysak, bölgenin yeniden hayat bulmasına ve istikrara kavuşmasına da aynı samimi desteği vermekteyiz. Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalandığı her bir noktada işgal yıllarının izlerinin silinmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesini asli vazifemiz olarak görüyoruz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Ankara'nın kaderini Bakü'nün kaderinden ayrı düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz.

Türkiye; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diriliş destanları yazdığı 20 yılın ardından, bir kez daha tarihi bir seçim sürecinden geçiyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde de milli iradenin tecelli ederek ülkemiz için hayırlı sonuçlar getireceğine de yürekten inanıyoruz. 'Doğru adamla yola devam' diyerek Türkiye Yüzyılını sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de, bütün bölgedeki istikrar için başlatmak istiyoruz. Her gün farklı mecralarda milletimize anlattığımız bir gerçek var; İpek Yolu'ndan Azerbaycan'ı silen bir mantaliteye birinci turda milletimiz geçit vermedi. Boraltan Köprüsü'nde acılara sebep olan zihniyetin devamına milletimiz 'dur' dedi. Kardeşiz diyorsak, bu, zamana göre, duruma göre ya da şartlara göre değişmez. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği ezelidir, ebedidir.

Enerjiden ulaştırmaya, tarımdan savunma sanayi işbirliklerine her alanda omuz omuza olmayı sürdüreceğiz."