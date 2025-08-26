Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Azerbaycan hiçbir zaman ulusal çıkarlara aykırı ara çözümleri kabul etmemiştir'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD ziyaretine özel düzenlenen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Azerbaycan hiçbir zaman ulusal çıkarlara aykırı ara çözümleri kabul etmemiştir" dedi.

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD ziyaretine özel kabine toplantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Başbakan Ali Asadov'un başkanlığında düzenlenen toplantıya hükümet yetkilileri katıldı. Toplantıda söz alan Asadov, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'i büyük bir saygıyla ve üst düzeyde karşıladığına dikkat çekerek, Aliyev'e gösterilen özel sempatiye, samimiyete ve yüksek misafirperverliklere vurgu yaptı. Ali Asadov, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan Ordusunun savaş alanında kazandığı zaferler ve Azerbaycan'ın başlattığı barış, ABD Başkanı'nın katılımı ve imzasıyla Washington'da resmileştirildi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in Washington'a gerçekleştirdiği başarılı ziyaret, Azerbaycan'ın uluslararası siyasi arenadaki nüfuzunu ve konumunu daha da güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgede uzun vadeli barışın sağlanması için yeni perspektifler de açıyor" dedi.

"Azerbaycan'ın barış gündemi, bölgenin ekonomik ve siyasi geleceğini şekillendiriyor"

Washington görüşmesinin ardından bölgede zengin fırsatlarla öne çıkan yeni bir dönemin başladığını belirten Asadov, "Özellikle yeni bir koridorun açılmasına ilişkin anlaşma, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ablukadan kurtulmasını sağladı. Sosyo-ekonomik kalkınmasına özel bir ivme kazandırırken, bölgesel ulaşım ve ekonomik entegrasyonun da temelini atıyor. Koridorun açılması, Azerbaycan Hükümeti için yeni ve sorumluluk gerektiren bir meydan okumadır. Bu amaçla, ilk aşamada her gün yoğun bir çalışma yürütülmelidir. Avrupa'yı Asya'ya bağlayacak bu eşsiz yol, bölgenin enerji ve ulaşım haritasını tamamen değiştirecek, ülkeler arasındaki ticari ilişkileri hızlandıracak ve bunun sonucunda Azerbaycan'ın bir transit ülke olarak ihracat fırsatlarını artırarak, dünya ekonomisine daha hızlı entegre olacaktır" diye konuştu.

Bu sürecin Güney Kafkasya için çok önemli bir tarihi mesele olduğunu söyleyen Başbakan Ali Asadov, "Azerbaycan'ın barış gündemi, bölgenin ekonomik ve siyasi geleceğini şekillendiriyor. Güney Kafkasya genel olarak bir istikrar adası haline gelecektir. Tüm bunlar, neyi ne zaman yapacağını herkesten daha iyi bilen, verdiği sözü ve vaadi kesinlikle yerine getiren Cumhurbaşkanı Aliyev'in politikasının her zaman bir önceliği olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'ın ana kısmının Nahçıvan'a kara yoluyla engelsiz geçidi sağlanmalıdır"

Ortak Bildiri'nin imzalanmasının sadece iki ülkenin uzun yıllar devam eden silahlı çatışmasına son veren bir belge değil, aynı zamanda Azerbaycan halkının tarihi adalet uğruna mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirten Asadov, "Yıllardır kağıt üzerinde kalmış Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını bizzat gerçekleştiren, hak ve adaleti savaş yoluyla, şehitlerinin kanı pahasına yeniden sağlayan Azerbaycan'ın, Ermenistan'la barış anlaşmasının yazarı olarak ortaya çıkması, çatışmaya siyasi düzlemde de nokta koyduğunu kaydetti. Ortak Bildiride yer alan önemli maddelerden biri, bölgede ulaşım-komünikasyon hatlarının açılmasıyla ilgilidir. Vatan Savaşından sonra Cumhurbaşkanı Aliyev defalarca kararlılıkla beyan etmiştir ki, Azerbaycan'ın ana kısmının Nahçıvan'a karayolu ile engelsiz geçidi sağlanmalıdır. Bütün zorluklara, görüş ayrılıklarına ve farklı tutumlara rağmen Cumhurbaşkanı'nın bu talebi de Ermenistan tarafından kabul edildi" diye konuştu.

"Ortak Deklarasyon, Azerbaycan'ın uzun yıllardır savunduğu barışın resmen tanındığını ortaya koymaktadır"

Washington'da imzalanan belgenin Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan arasında engelsiz ve güvenilir bağlantının sağlanmasındaki önemine değinen Asadov. "Bu amaç için ABD tarafından da desteklenen özel bir altyapı girişimi Uluslararası Barış ve Refah adıyla Trump Koridoru (TRİPP) öngörülüyor. Bu yalnızca Azerbaycan için değil, bütünüyle bölgenin ekonomik ve jeopolitik haritasında önemli değişikliklere yol açacaktır. Azerbaycan, ABD ve Ermenistan liderlerinin katılımıyla Washington'da düzenlenen üçlü zirvenin sonunda imzalanan Ortak Deklarasyon, Azerbaycan'ın uzun yıllardır savunduğu ve desteklediği barışın uluslararası alanda geniş destek gördüğünü ve resmen tanındığını ortaya koymaktadır" dedi.

"Azerbaycan, adalet ve barış mücadelesinde yolundan sapmadı ve sonunda kazandı"

Azerbaycan'ın ekonomik ve siyasi gücü artarak bölgenin başlıca aktörlerinden biri haline geldiğini belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işlediği savaş suçlarını ifşa etmek için önemli adımlar atıldı. Azerbaycan, adalet ve barış mücadelesinde yolundan sapmadı ve sonunda kazandı. Azerbaycan hiçbir zaman ulusal çıkarlara aykırı ara çözümleri kabul etmemiştir" diye konuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk grubunun dağıtılması ile ilgili de konuşan Bayramov, "AGİT Bakanlar Konseyi'nin, AGİT Dönem Başkanı'na yaptığı ortak başvuruya dayanarak sunduğu, AGİT Minsk Grubu ve ek yapılarının feshedilmesine ilişkin karar taslağı, katılımcı ülkeler arasında dağıtıldı. Katılımcı devletlerin kararın alınması için gerekli prosedürleri desteklemeleri gerekiyor ve kararın 1 Eylül'de alınması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın toprak iddialarını ortadan kaldırmasını bekliyor

Washington'da imzalanan Ortak Deklarasyon'da Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan ile ilgili olan kısmına da değinen Bayramov, "Bu amaçla, Ermenistan topraklarında hayata geçirilecek olan Zengezur Koridoru (Trump Yolu), Azerbaycan'ın iç birliğini ve bölgesel ekonomik entegrasyonu sağlıyor. Bu proje aynı zamanda bölgesel ticaret ve ulaşım fırsatlarını da genişletecek. Azerbaycan, barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasında değişiklik yapılmasını ve toprak iddialarının ortadan kaldırılmasını bekliyor" dedi.

"Orta Koridor'un taşıma kapasitesi yılda 15 Milyon ton artacak"

Zengezur Koridoru'nun, Azerbaycan'ın ana topraklarını Türkiye'ye ve Orta Asya'ya bağlayan stratejik bir köprü olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev da, "Aynı zamanda, Güneydoğu Asya ve Basra Körfezi'ni Kuzey Avrupa ülkeleriyle bağlayan yeni bir bağlantı hattı görevi görecektir. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Hazar-Ötesi Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nın (Orta Koridor) taşıma kapasitesi yılda 15 Milyon ton artacak" diye konuştu.

"Azerbaycan'dan boru hatlarıyla gaz tedariki 14 ülkeyi kapsıyor"

Azerbaycan'ın ABD'li Exxon Mobil şirketinin desteğiyle birlikte ülkede büyük bir konvansiyonel olmayan petrol sahası keşfetmeyi umduklarını belirten Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, "SOCAR ile Exxon Mobil arasında imzalanan iş birliği mutabakatının enerji alanındaki ilişkilerin gelişimine olumlu etki edecektir. Azerbaycan bugün ABD'nin 10 müttefikini doğal gazla tedarik ediyor. Genel olarak Azerbaycan'dan boru hatlarıyla gaz tedariki 14 ülkeyi kapsıyor. Ülkemiz yakın zamanda Suriye'ye gaz tedarik etmeye başladı. ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi müttefiklerinin petrol-gaz üretiminde Azerbaycan'ın katılımını takdire şayan bir durum olarak vurguladılar. Azerbaycan'ın elektrik enerjisi kaynakları, bununla birlikte yenilenebilir enerji potansiyeli, ülkenin veri merkezi altyapısı ve yapay zeka teknolojilerine yatırımlar yapılması için Azerbaycan'ı cazip bir mekana dönüştürüyor. Azerbaycan stratejik öneme sahip Orta Asya ve Güney Kafkasya Bölgesi arasında bir dizi projenin hayata geçirilmesi için vazgeçilmez bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı. - BAKÜ